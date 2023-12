Herec a komik Štěpán Kozub se rozvedl, s exmanželkou mají tříletou dceru

Svatba se konala 31. srpna 2019, rozvodové papíry měli manželé podat čtyři roky poté, 1. srpna 2023. Soud je rozvedl koncem listopadu. Ani jeden z exmanželů se k rozpadu vztahu nechce vyjadřovat a důvody rozchodu si nechávají pro sebe. „Určitě se k věci nebudeme vyjadřovat,“ sdělila Kozubova manažerka.

Kozubova exmanželka Barbora platila v showbyznysu za paní Columbovou. Profesionální tanečnice svého manžela nedoprovázela téměř na žádných společenských akcích, nestála o mediální zájem a kdysi smazala na čas i své účty na sociálních sítích. Dává lekce tance, vystupuje například s Black Gold Cabaret Ostrava, věnuje se make-upu a stylingu, jeden čas byla také zastupující učitelkou v základní umělecké škole.

V show 7 pádů Honzy Dědka se Štěpán Kozub v roce 2019 svěřil s příhodou o jejich seznámení. Z blondýnky Barbory byl prý na škole „hotový“, ale velké naděje si nedával. „Myslel jsem si, že je to lesba. A ona si o mně myslela, že jsem gay. Tak jsme se nějakou dobu míjeli. Když jsem jí dal jednou pusu na krk, pak si řekla, ten je asi bisexuální,“ popisoval.

O své dceři Anežce promluvil herec a komik například loni v rozhovoru pro týdeník 5plus2. „Chci být Anežce skvělým tatínkem, protože můj tatínek odešel velmi brzo, bylo mu 47 a mně čerstvých dvacet. Moc to mnou zamávalo. Je tak pro mě přirozené, že chci, aby byla rodina silná a zdravá. Smiřuji se s tím dodnes. Je to už pět let a často na svého otce vzpomínám. Mrzí mě, že jsme spolu nestihli prožít víc věcí, protože odešel v době, kdy já jsem se teprve formoval z kluka v dospělého muže,“ řekl.

„Nevím, jaký jsem táta, ale můžu vám říct, jaký se snažím být. Dělám všechno pro to, abych cíleně a vědomě svou dceru rozmazloval v tom nejlepším slova smyslu. Mám dceru, do které jsem se zamiloval a je to ta největší láska, která mě zatím potkala. Nikdy si mě nikdo tak nezískal jako moje dcera, která je krásná, pozorná, extrémně živá, je kontaktní, což mi na ní hrozně imponuje. Jsem nadšený a dojatý zároveň. Snažím se být jejím pozorovatelem, ochráncem a parťákem. Prožívám nově typ strachu o někoho, který jsem ještě předtím neznal. Devadesát procent času, který spolu trávíme, blbneme tak, že se i já stanu dítětem,“ dodal.

Štěpán Kozub je známý herec, zpěvák, scenárista i režisér. Umělecký šéf divadla a náš nejúspěšnější stand-up komik, který dvakrát vyprodal pražskou O2 arenu. Hraje ve filmech, reklamách, sbírá umělecké ceny a sklízí uznání kritiků.

Narodil se 13. března 1996 v Bohumíně, vyrostl v Javorníku. Vystudoval herectví na ostravské Janáčkově konzervatoři. Byl nominován na Cenu Thálie, v roce 2015 získal Cenu divadelní kritiky (dříve Cena Alfréda Radoka) v kategorii Talent roku a v roce 2018 byl oceněn jako nejlepší herec za film Ruchoth Raoth na festivalu nezávislých hororových filmů v Las Vegas.

Začátkem roku 2018 se stal uměleckým šéfem ostravského Divadla Mír. Před lety se stal členem improvizační skečové skupiny Tři Tygři, jejíž založení inicioval Albert Čuba. Stále častěji je vidět také v televizi, v seriálech i filmech (Místo zločinu Ostrava, Lajna, Zbožňovaný, Dukla 61 atd.). V kinech zazářil například ve filmu s „Tygry“ – Tři Tygři ve filmu: JACKPOT, nebo Spolu.