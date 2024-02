Do důchodu se nechystám, říká osmdesátník De Niro po narození sedmého dítěte

„Člověka v životě potká leccos, co neplánuje. Musíte být vždy připravení na cokoliv,“ nechal se Robert De Niro slyšet v rozhovoru pro magazín People. „Já jsem připravený na všechno, co mi život předhodí,“ říká.

Herec tvrdí, že touto filozofií se řídí celý život. Za ten má již na kontě dva Oscary (za filmy Kmotr II a Zuřící býk), desatero přátelských podařených spoluprací s režisérem Martinem Scorsesem a desítky úspěšných filmů, v nichž dává na odiv svůj dramatický i komediální talent.

Tiffany Chenová a Robert De Niro

Ani v osmdesáti se ještě nechystá jít do důchodu. Práci si podle svých slov stále velmi užívá, pouze by chtěl někdy trávit více času se svou rodinou. S Tiffany Chenovou, instruktorkou bojových umění, má po dvouletém vztahu nyní desetiměsíční dceru jménem Gia, která mu zjevně vlila novou energii do žil.

„Gia je nesmírně roztomilá a krásná. Kdykoliv se na ni podívám, na ničem jiném mi nezáleží. Dělá mi velkou radost a jsem šťastný, že ji mám a mohu s ní trávit čas,“ říká na adresu svého zatím posledního potomka. Malá Gia má šest starších sourozenců, které si herecká legenda postupně pořídila se třemi dalšími ženami. Mezi jeho nejmladším a nejstarším dítětem je věkový rozdíl 51 let.

Nejnovější spolupráce s režisérem Martinem Scorsesem, film Zabijáci rozkvetlého měsíce, vynesl De Nirovi v pořadí již devátou nominaci na Oscara. Řadí se tak mezi pouhých sedmnáct herců v hollywoodské historii, kteří se nominace dočkali více než osmkrát (patří mezi ně dále například Meryl Streepová, Katharine Hepburnová, Jack Nicholson či Denzel Washington).

Scorsese je dlouholetým kamarádem De Nira, kterého často veřejně obdivuje. „Když se Bob do něčeho pustí, začne s dalekosáhlým výzkumem a o všechno se zajímá – třeba co jeho postava nejraději nosí nebo co obvykle snídá. A toto jeho hledání a objevování trvá donekonečna,“ říká o něm.

De Niro nicméně tvrdí, že největší odměnou je mu práce samotná. Z uznání a ocenění má sice dobrý pocit, ale na druhou stranu nemá potřebu „sám sebe stále oslavovat“. A když se ho někdo zeptá, zda už se chystá do důchodu, stále odpovídá, že „momentálně nikoliv“.

VIDEO: Robert De Niro a jeho dcera Gia: