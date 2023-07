Ricky Martin oznámil, že se po šesti letech rozvádí s manželem

„Rozhodli jsme se ukončit naše manželství s láskou, úctou a respektem vůči našim dětem a ctít to, co jsme jako pár zažili po všechny ty nádherné roky,“ uvedli Martin a Yosef ve společném prohlášení. „Naší největší touhou je mít nadále zdravou rodinnou dynamiku a vztah zaměřený na klid a přátelství, abychom pokračovali ve společné výchově našich dětí a zachovali si úctu a lásku, kterou k sobě chováme.“

Ricky Martin a Jwan Yosef mají dvě děti. Dcera Lucia se narodila v roce 2018 a syn Renn přišel na svět o rok později. Zpěvákovi ještě předtím v roce 2008 odnosila náhradní matka dvojčata Mattea a Valentina.

Portorický zpěvák a syrsko-švédský malíř se dali dohromady díky Instagramu v roce 2015. Chodit spolu začali šest měsíců poté, co se poprvé osobně setkali v Londýně. Svůj vztah oficiálně představili na červeném koberci na akci amFAR Inspiration Gala v roce 2016 a v témže roce oznámili zasnoubení. Vzali se v roce 2017.

„Jsem manžel, ale za pár měsíců uděláme pořádnou párty. Vyměnili jsme si sliby a přísahy a podepsali jsme všechny potřebné papíry, předmanželskou smlouvu a všechno,“ prozradil zpěvák v lednu 2018 pro E! News.

Ricky Martin kariéru zahájil s chlapeckou kapelou Menudo, od níž se v devadesátých letech minulého století odtrhl a dal se na sólovou dráhu. První album v angličtině vydal v roce 1999 pod názvem Ricky Martin a byly na něm jeho dva největší hity Livin’ la Vida Loca a She’s All I Ever Had. Od té doby se stal idolem dospívajících dívek po celém světě.

V březnu 2010 Martin ukončil léta spekulací ohledně své sexuální orientace. Na blogu se veřejně přihlásil k homosexualitě. „Hrdě prohlašuji, že jsem šťastný homosexuální muž,“ napsal. Později tuto informaci potvrdil i jeho mluvčí.

Jwan Yosef je uznávaný malíř a konceptuální umělec. Narodil se v Sýrii, vyrůstal ve Švédsku a nyní žije v Londýně a USA. Na svém kontě má několik mezinárodních ocenění. Začátkem tohoto roku otevřel nové studio v Los Angeles.