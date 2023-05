Sex byl rekreace a občas obchod, říká žena, již Polanski zneužil jako dívku

Vše se odehrálo v roce 1977 v domě amerického herce Jacka Nicholsona. Samantha Geimerová tehdy podle všeho byla pod vlivem alkoholu a prášků. Jak sama říká, ani nevěděla, že se děje něco ilegálního. Francouzsko-polský režisér ji pozval do domu pod záminkou focení pro magazín Vogue, na jehož aktuálním čísle se měl podílet jako editor.

„Sex byl tehdy rekreace a občas taky obchod. Byla jsem s tím v pohodě a jsem v pohodě pořád. Musím neustále opakovat, že vlastně o nic nešlo, a to je hrozně zatěžující,“ prohlásila Samantha Geimerová pro francouzský magazín Le Point v rozhovoru, který vedla Polanského manželka Emmanuelle Seignerová.

„Díky, Samantho, že jsi vážila takovou cestu a přišla se se mnou setkat,“ uvítala ji Seignerová, která si Polanského jako šestapadesátiletého vzala v roce 1989, když jí bylo 23 let.

„Jsem moc ráda, že mám novou kamarádku,“ odpověděla na to Samantha Geimerová, která je jednou z šesti žen, které veřejně uvedly, že je Roman Polanski sexuálně zneužil. Opakovaně ovšem trvá na tom, že to nevnímá jako trauma.

Zneužití ze strany Polanského obhajovala i tím, že v sedmdesátých letech byla morálka ohledně sexu naprosto odlišná. „Všechny modelky spaly s fotografy a já nebyla žádná výjimka. Jenže sex byl něco normálního, přirozená součást života. Žádné drama, žádné temné souvislosti, které by se sexu přisuzovaly,“ míní.

Přestože režisérovi za tento útok původně hrozilo pouhých 42 dní za mřížemi, obviněn byl i ze znásilnění skrze využití drog, perverzi, sodomii, zneužití dítěte a podávání zakázané látky mladistvé osobě. Před spravedlností se proto tehdy dal na útěk a z USA uprchl do Francie, což se mu podařilo pouhých pár hodin předtím, než byl oficiálně obžalován. Od té doby se vyhýbá všem zemím, které by ho do Spojených států mohly vydat, přičemž zatykač za nezákonný pohlavní styk s nezletilou osobou platí dodnes.