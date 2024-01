Sex vás musí bavit. Porno je teď pro dívky jen o penězích, říká Brittany Bardot

Brittany Bardot uvidíme v novém filmu, žánrově hororu, který ve čtvrtek 11. ledna vstoupil do našich kin. Jak se vám točilo v krvi?

Úžasně. Nebylo to poprvé, co jsem byla v krvi. Dělala jsem už horor pro jeden pornoweb, asi sedm různých rolí, takže jsem s tím byla docela smířená. Ale tahle krev byla taková příjemnější, docela se dala i sem tam polknout (smích). Když nám ubyla, tak nám ji zase přidali.

V traileru mohou diváci vidět, že tam okusujete někomu nohu, kdo byl ten nešťastník?

Zavraždili jsme filmovou nevěstu přímo v parku a ukousali jí ruce a nohy. To byla možná jedna z posledních scén, ve kterých jsme vraždili.

V čem je natáčení takového snímku jiné než filmy určené čistě jen pro věkovou kategorii 18+?

Všechno jede, přesně jak má. Ani o minutu později se nepřetahuje. Když se v šest ráno končí, tak se v šest ráno končí. Pokud se tam něco nevejde, tak se to smaže a jede se dál. Je to hodně profesionální. Mně se to líbí, jak to funguje. Všichni jsou krásně synchronizovaní. U adult industry to je vždycky takové „ještě uděláme omáčku, nějaký začátek a pak už jdeme na to“. Často se opakují ty samé, někdy i úplně bizarní scény, které vymýšlejí a občas to celé vůbec nemá logiku. Já si říkám „no jo, tak teď přijde kluk s pizzou“. Znáte to? Nebo nějaký opravář, kdokoliv.

Brittany Bardot na premiéře filmu Krvavý Johann (Praha, 4. ledna 2023)

Jak se změnil pornoprůmysl od dob, co tyto filmy vycházely na VHS a DVD? V čem je to teď jiné?

Ono to někdejší natáčení na DVD stálo hodně peněz. Teď je produkce udělaná tak, aby se udělalo co nejvíce práce, za co nejméně financí. A co nejrychleji to zpeněžit. Je to docela škoda. Ale i v produkcích, co dělám, pracujeme občas hodně kinematograficky a videa jsou trošku delší. To porno je hodně hardcorové, rychle všechno „načinčat“ a za chvilku máme hotovo. Z celé scény je pak třeba čtyřicet minut, maximálně hodina. Kdežto na tom DVD to bývala třeba hodinka a půl a pár různých scén.

Dnes je fenoménem platforma OnlyFans. Je podle vás spíše sítí pro různé typy voyerů?

Já OnlyFans mám. Lidé mě znají jako hardcorovou herečku. Na OnlyFans je také spousta věcí zakázaných. Je to hodně o tom chatování, ti lidé chtějí s vámi navázat přímý kontakt. Holčina, která nemá žádný fanouškovský základ a není v adult industry, je třeba úspěšnější. U mě to hodně blokuje to, že tam nemůžu dělat ty extrémní věci, co bych jinde třeba okamžitě prodala. Ale musím tam dělat takové ty „omáčky“. A to mě nebaví. Nejde třeba někde v lese stáhnout kalhoty a vyčůrat se a natočit to, to není povolené. Pro mě je ten fanouškovský pocit o tom, že vás lidé vidí opravdu „real“, tedy opravdovou. Tak, jak to je, a tak jak vás nikde jinde neuvidí. A to tam bohužel nejde.

Nedávno byl kvůli autorským právům zakázán a zrušen server, kam se nahrávalo české i zahraniční porno, a videa se dala stahovat v HD, 4K rozlišení. Myslíte si, že přišel čas, kdy by mohla přijít renesance BluRay disků s full HD obsahem?

O tom moc zprávy nemám. Myslím si, že co se týká porna, budoucnost má třeba virtuální realita, na které jsem začala intenzivně pracovat už v roce 2022. Tak to asi půjde pořád dopředu, časem si budete moct nasadit levnější brýle a koukat se na videa přes telefon. Ty scény jsou třeba za třicet minut hotové, ale musí být větší obsah a je to hodně o kvalitě. Boom přijde podle mě třeba za rok, za dva. Myslím, že to pak bude opravdu super cool.

Kdo z českých herců je podle vás pornolegendou? Dolly Buster?

Pornolegenda je třeba Tarra White, ale ta ještě není tak stará. Já jich tolik neznám. Žila jsem dlouho v cizině, tady v Česku jsem šest let. Z mužů je to určitě George Uhl, to je legenda, dokonce byl vyhlášený jako legenda v adult industry na AVN (Adult Entertainment Expo – pozn. red.) v Las Vegas. Ale těch žen moc neznám. Tarra White byla velmi úspěšná. Teď už netočí, má tři děti.

Brittany Bardot při natáčení filmu Krvavý Johann (2023)

Pornoherec Rocco Siffredi prý přestal točit v době, kdy se mu začaly před kamerou objevovat partnerky v letech jeho dcer. Co na to říkáte?

Dceru nemá, má dva syny, takže to je hoax! (smích). Ale myslím si, že jeden z těch synů mu teď dokonce pomáhá v produkci. Občas na něčem spolupracujeme. Dělala jsem pro něj Hard Academy of Porn, jako „sergeant Bardot“. Teď se asi uvidíme ve Slovinsku na erotickém festivalu Erotica Days v Lublani. Pak budu s vikingy – Vikings of Valhalla – 9. března 2024 v Praze na festivalu v Letňanech. Rocco Siffredi má svůj svět. Myslím, že mu dokonce vyjde teď brzy něco autobiografického na Netflixu. Je to legenda, už mu je, myslím, skoro šedesát let.

Je pro vás momentálně porno více o entuziasmu, prožitku, nebo o penězích?

Já si myslím, že to mají bohužel všichni teď o penězích. Myslím ta nová generace děvčat, která točí. Vidí v tom rychle vydělané peníze. Ale ženy, které si to užívají, jdou na natáčení a naplno tam prožijí tu scénu se vším všudy, takových už je fakt málo. Mně je už 43 let, tak to také vnímám a beru jinak. Ale mladé holčiny tam občas překonávají i svoje vlastní hranice, což pak může mít různé psychické následky. Myslím, že to je hodně o tom psychickém nastavení. A o tom, že sex vás musí bavit a musíte to mít všechno srovnané v hlavě. Jinak to jde, jak se říká „přes zuby“, a to není ono. Ten divák to podle mě pozná.