Konec lásky z Love Islandu. Miss Kočendová a Vitásek se rozešli

„Tohle byl nejlepší zážitek v mém životě. Z ostrova Love Island jsem odlétala s láskou, ale skoro po roce jsem si uvědomila, že každý máme úplně jiný pohled na život,“ napsala Natálie Kočendová k několika společným fotkám se zdravotním bratrem a fotbalovým gólmanem Davidem Vitáskem.

„Děkuji za krásné i špatné společné chvíle. Posunulo mě to jako člověka zase o kousek dál. Teď už vím, co chci, a také vím, že pokud má člověk nějaké nároky a hranice, tak by s nimi neměl pohnout. Žij krásný a šťastný život, takový, jaký si přeješ,“ vzkázala svému ex rodačka z Karviné.

Miss International Czech Republic 2020 Natálie Kočendová vyhrála také mezinárodní soutěž krásy Top Model of the World 2022. V Egyptě zabodovala mezi šedesáti dívkami z celého světa a posbírala ještě další dva doprovodné tituly. Blondýnka nedávno ke smutku některých fanoušků oznámila, že si nechá zmenšit prsa.

Před Vitáskem chodila Kočendová s barberem Lukášem Vlačuhou (32), který si říká Laky Royal. V rozhovoru pro iDNES.cz si tehdy postěžovala, že její potetovaný přítel se lidem nelíbí a píší jim škaredé zprávy. Modelka čekala s kadeřníkem syna, o kterého přišla v pokročilé fázi těhotenství. S Vlačuhou se rozešli loni v červnu.