Miss Kočendová vyhrála světovou soutěž krásy Top Model of the World

„Moje historicky první světová vítězka je Natálie Kočendová. Před pár okamžiky vyhrála a stala se novou Top Model of the World 2022. Jsem dojatá a šťastná. Jsme nejlepší tým,“ napsala na svůj Instagram Taťána Makarenko, zakladatelka a ředitelka soutěže krásy Miss Czech Republic, v níž Natálie v roce 2020 získala titul Miss International.

Natálie Kočendová je i první účastnicí Miss Czech Republic, která předváděla na letošním milánském týdnu módy, hned poté odletěla do Egypta na světovou soutěž krásy.

„Moc se na to těším, protože tam je důležitý hlavně vzhled, catwalk, natáčení a focení. Myslím si, že to mi jde úplně nejvíc. Moc se na to proto těším a jak říkáme s Táňou Makarenko, jedeme jedině vyhrát!“ prozradila krátce před odletem modelka, která si po svém vítězství v Miss Czech Republic prošla i těžkým životním obdobím, kdy v šestém měsíci těhotenství přišla o syna. „Osobně mi nejvíce pomohla rodina a přítel, kteří mě podporovali a neustále se mě snažili rozesmát. Hlavně díky tomu jsem teď tady.“