Misska Natálie Kočendová se pochlubila, že už má zmenšená prsa

Modelka si před čtyřmi lety nechala poprsí upravit a měla silikonové pětky. Jelikož však od té doby dost zhubla, trápily ji zdravotní potíže jako například bolavá záda. I proto se rozhodla pro zmenšení.

„Bolí to mnohem méně než ta první operace. Už se fotím, točím storiečka. Předtím jsem ani nevzala telefon do ruky. Jsem ještě mimo. Bolí to hodně. Jsem zvědavá, jak vstanu. Každopádně už se těším, až je uvidím,“ řekla modelka po zákroku v příbězích na Instagramu.

„Chodí mi zprávy: Ty sis je ještě zvětšila? Ne, nezvětšila, protože kdybych si je zvětšila, tak už bych je pomalu táhla za sebou. Byla jsem na zmenšení,“ dodala.

Ve čtvrtek modelku propustili po zákroku domů a fanouškům slíbila, že během rekonvalescence, která potrvá dva týdny, jim zodpoví na jejich otázky ohledně plastické operace.

Miss International Czech Republic 2020 Natálie Kočendová vyhrála také mezinárodní soutěž krásy Top Model of the World 2022. V Egyptě zabodovala mezi šedesáti dívkami z celého světa a posbírala ještě další dva doprovodné tituly.