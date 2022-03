Měla jsem vztek, říká o rozvodu exmanželka miliardáře Billa Gatese

Jak se Melinda Gatesová (57) vyrovnává s rozvodem s jedním z nejmocnějších mužů světa? Na toto téma přišla řeč během rozhovoru pro pořad CBS Mornings, kde byla filantropka hostem. Moderátor zmínil mimo jiné i nemanželskou aféru Billa Gatese (66), která se odehrála před dvaceti lety a podle jeho mluvčí skončila v přátelském duchu.

V rozvodových dokumentech z loňského roku označili bývalí manželé, kteří spolu mají tři děti, svůj vztah za „nevratně poškozený“. „Rozhodně věřím v odpuštění. Už je to všechno za námi, je to minulost,“ vyjádřila se exmanželka Gatese.

„Nebyla to otázka nějakého konkrétního momentu nebo určité věci, co se stala. Prostě to jednoho dne došlo do bodu, kdy jsem si dokázala uvědomit, že už našemu vztahu nemohu nadále důvěřovat a není zdravé v něm zůstávat,“ vysvětluje.

Gatesová přiznala, že zpočátku měla problémy se s novou situací vyrovnat. „Hodně jsem brečela. Byly celé dny, kdy jsem doslova jenom ležela na zemi, dívala se zblízka na koberec, plakala a ptala se sama sebe, jak se to mohlo stát. Jak se vůbec dokážu zvednout? Jak se s tím mám vyrovnat?“ vzpomíná filantropka.

„A taky jsem měla vztek, což byla součást toho truchlení. Když přijdete o něco, nebo o někoho, s čím jste počítali na celý život, tak prostě cítíte žal, je to normální,“ říká.

Nyní, téměř rok po oficiálním konci jejich sedmadvacet let trvajícího manželství, se však Melinda Gatesová dívá do budoucna s nově nalezeným elánem. „Mám pocit, že po téhle kapitole konečně obracím na další list,“ svěřila se. „Je rok 2022 a já nadšeně očekávám, kam se můj život bude ubírat a co se stane dál,“ dodává.

Dvojice se seznámila koncem 80. let, kdy Melinda, tehdy ještě Frenchová nastoupila do Microsoftu. Vzali se 1. ledna 1994 na Havaji. Mají spolu tři děti, Jennifer, Roryho a Phoebe.

Společně spravují Nadaci Billa a Melindy Gatesových. Jedna z nejbohatších charitativních organizací na světě se snaží především bojovat s nemocemi v zemích třetího světa. Angažuje se ovšem také v aktuálním boji s pandemií nemoci covid-19.

Po oznámení Gatesových, že se rozvádějí, vyšly najevo také zvláštnosti jejich manželství. Miliardář a filantrop měl například od manželky povoleny jarní prodloužené víkendy s bývalou přítelkyní.

VIDEO: Melinda a Bill Gatesovi: