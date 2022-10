Margot Robbie trvala na tom, že se ve Vlkovi z Wall Street svlékne

Margot Robbie se již před léty svěřila, že měla z natáčení obavy. Bála se, že její nahé tělo bude zvěčněno na internetu. Když jí ale režisér nabídl, že scény kvůli jejímu pohodlí pozmění, odmítla. Bylo jí tenkrát dvacet tři let.

„Myslím, že zbytečná nahota je ostudná. Pokud by ji tam dali jen proto, aby si ta dívka sundala vršek, tak je to nechutné. A vždycky to poznáte,“ prohlásila herečka. „Ale taky si myslím, že je nechutné, když by se někdo v reálném životě svlékl, ale ve filmu si pohodlně nechá podprsenku nebo si přidržuje prostěradlo. Když vidím, jak je někdo ve filmu strojeně zahalen, irituje mě to stejně.“

V nahých scénách Margot Robbie viděla smysl i s ohledem na charakter její postavy ve filmu. „Celá pointa Naomi spočívá v tom, že její tělo je její jedinou měnou v tomto světě. Takže když se mi Marty Scorsese snažil pomoci a řekl, že ve scéně, kde svádí Jordana, bych možná mohla mít župan, řekla jsem, že ne. Musí být nahá. Vyložila karty na stůl,“ řekla.

Margot Robbie po filmu, kde hrála s Leonardem DiCapriem, natočila snímky jako Legenda o Tarzanovi, Já, Tonya, Tenkrát v Hollywoodu nebo Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) a příští rok se objeví ve filmu Barbie.