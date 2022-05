Hvězdy Panství Downton mají prvního potomka. Narození rok tajili

Laura Carmichaelová a Michael Fox se seznámili při natáčení páté řady seriálu Panství Downton. Svůj vztah drží v přísném soukromí. Britskému bulváru tak více než rok unikalo, že na svět přivedli prvního společného potomka.

„Laura a Michael naprosto milují být rodiči. Byli vděční, že si mohli na chvíli odpočinout od světel reflektorů a užít si tento soukromý okamžik se svou rodinou,“ řekl zdroj z okolí páru britskému deníku The Sun.

Herci spolu randí od roku 2015. I přesto, že oba svůj vztah udržují pod pokličkou, Carmichaelová se v jednom z rozhovorů rozplývala nad tím, jaké měla štěstí, že svého vyvoleného potkala právě na natáčení oblíbeného britského seriálu. „Zamilovala jsem se a k tomu jsem našla i úžasné přátele. Mám to ale štěstí,“ svěřila se v roce 2019.

Oba partneři si také zakládají na tom, aby jejich vztah nijak neovlivnil natáčení seriálu. „Chodili jsme zkrátka do práce. Nechtěli jsme, aby se to nějak projevilo, když jsme spolu pracovali. Bylo ale opravdu skvělé chodit do práce s nejlepší přítelkyní a později láskou,“ řekl Michael Fox v minulosti v rozhovoru pro Sunday Post.

Pár se na veřejnosti společně objevil na nedávné premiéře filmu Panství Downton: Nová éra. Na červeném koberci spolu herci pózovali ruku v ruce. „Po tak dlouhé době v lockdownu byla pro nás všechny chůze po červeném koberci dost šok. Byla jsem opravdu vyděšená,“ řekla se smíchem Carmichaelová.

V dobovém dramatu televize ITV hraje nešťastně zamilovanou lady Edith Granthamovou, Fox má roli lokaje Andrewa Parkera.

