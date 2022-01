Šest let po smrti snoubence chystá hvězda Panství Downton svatbu

„Oznamujeme, že Jasper, syn Michaela Waller-Bridgea z King’s Lynn v Norfolku a Teresy Waller-Bridge z Battersea v Londýně, se zasnoubil s Michelle Dockery, mladší dcerou Michaela a Lorraine Dockeryových z Gidea Park v Essexu,“ stojí v oznámení v Timesech.

Dvojice se poprvé spolu ukázala na filmovém festivalu v Římě v roce 2019. Seznámili se přes společné přátele. Zatímco nastávající ženich se živí jako filmový a televizní producent, budoucí nevěsta se proslavila zejména rolí lady Mary Crawleyové v Panství Downtown, jehož druhé filmové pokračování půjde do kin na jaře.

Herečka se v roce 2017 svěřila se svými pocity ohledně ztráty svého předchozího snoubence, který prohrál boj s rakovinou. Bylo mu 34 let. „Nikdy jsem neztrácela naději. Nepřeháním, když říkám, že John si nikdy na nic nestěžoval a to nám dodávalo sílu. Nad vodou nás držel ten pozitivní přístup, nikdy neutuchající naděje, že se stane nějaký zázrak. Jinak bych to nedokázala,“ řekla.

Vzhledem k prožité ztrátě viděla podobnost mezi sebou a svou postavou Mary, která je v seriálu mladou vdovou. „Byli jsme zasnoubení a brali jsme to, jako bychom už manželé byli, takže se považuji za vdovu,“ dodala o vztahu s Johnem Dineenem.

Dockery a Dineen spolu chodili dva roky. Seznámil je hereččin kolega ze seriálu Allen Leech, který hrál bývalého šoféra Toma Bransona, jenž se přiženil do hraběcí rodiny.