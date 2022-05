Tajila jsem to, říká Leichtová o sexuálním zneužití ve dvanácti letech

„Je to velký zásah. Dvanáct let je věk, ve kterém vám někdo naruší intimní prostor, o kterém ještě ani sami nevíte, že existuje,“ říká Kristýna Leichtová během rozhovoru pro pořad Povídej.

Hrůzný incident se odehrál před více než dvaceti lety. Herečka přiznává, že se s traumatem dlouho vyrovnávala. „Tutlala a tajila jsem to v sobě hodně dlouho. Jediný, kdo o tom věděl, byla moje nejlepší kamarádka ze základní školy. Svěřila jsem se jí asi čtrnáct dní poté, co se to stalo,“ popisuje.

Právě reakce kamarádky jí pomohla, aby se později nebála o problému otevřeně hovořit. „Tím, že mě přijala a neodsoudila, jsme o problému mohly mluvit úplně normálně,“ prozradila Leichtová s tím, že podobnou zkušenost, jakou má ona, zažila bohužel spousta žen.

„Když jsem pak v patnácti letech nastoupila na konzervatoř, sedly jsme si s kamarádkami do čajovny a naťuklo se téma sexuálního zneužívání. Najednou jsme zjistily, že všechny ty holky mají nějakou podobnou zkušenost. Díky tomu, že jsme si o tom tak otevřeně popovídaly, se nám všem ulevilo,“ popsala herečka známá z filmů Účastníci zájezdu či Dítě číslo 44.

Promluvit o svém problému se Kristýna Leichtová znovu rozhodla až po letech. „Věřím tomu, že jsem se s tím vyrovnala díky sdílení. Tím, že jsem o tom začala mluvit, jsem problém pojmenovala a vymizel. Právě pojmenováním toho démona, což byla úzkost a zahanbení, mi pomohlo. Je to zkušenost, kterou můžu předávat a sdílet dál,“ vysvětluje.

Nejhorší, co podle ní mohou oběti sexuálního zneužívání udělat, je o prožitku nemluvit. „Je spousta holek, které si to nechávají pro sebe, a to je to nejhorší, co mohou udělat. Tím se to pak táhne celý život,“ dodává.

V rozhovoru pro magazín Lidových novin Pátek se Leichtová v roce 2011 svěřila s tím, že stále nemůže zapomenout, jak musela ve dvanácti letech k výslechu, kde se jí vyšetřovatelé stále dokola ptali, jestli nebyla příliš vyzývavá a neprovokovala.

„Byla jsem dítě, které nemělo ani ponětí, že se takovéhle věci dějí. Kdyby nebylo mamky a já dala jenom na pohrdavé pohledy policistů a útrpný soucit okolí, uvěřila bych tomu, že na vině jsem vlastně já,“ popsala tehdy.

Násilníka dopadli čtvrt roku poté. „Usvědčilo ho ještě pět dalších holek. Nakonec dostal jenom dva a půl roku. To jsem se naštěstí dozvěděla až jako dospělá,“ dodala Kristýna Leichtová, které hrůzný zážitek připomnělo natáčení filmu Bastardi, kde musela hrát oběť znásilnění. I když nejdřív váhala, zda takovou roli přijmout, nakonec byla pro ni prý očistnou terapií a všem obětem doporučuje nedusit takové zážitky v sobě.