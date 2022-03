Vágner: Budu u porodu, chci být ženě oporou. Těším se na cestování s dcerou

Tři poslední týdny strávil Jakub Vágner bez manželky v Africe, kde s dětmi v Keni natáčel dokument o místní přírodě a zvířatech. Zprávám z válečné Ukrajiny se ale nevyhnul ani tam.

„Samozřejmě jsem vnímal dění na Ukrajině. To, co se tam ale děje, se neděje jen teď. Pro mě je ale každopádně realita příroda a to, co se děje tam. Protože tam člověk vidí tu největší pravdu a nejkrásnější věci,“ říká v rozhovoru pro pořad Showtime známý rybář, který se brzy stane tatínkem.

„Má žena je zčásti Němka, takže ta už se dopředu na všechno velmi pečlivě připravuje. Já budu spíš ten rozmazlovací typ. A asi budu všechny věci nakupovat těsně předtím. Stejně jako to dělám na Vánoce,“ směje se Vágner, jehož dcera Kaya by se měla narodit v dubnu.

„Už teď budu raději určitě doma a nikam nevycestuji, protože člověk míní a život mění a já bych velmi nerad propásl termín, kdy se naše dcera rozhodne přijít na svět,“ vysvětluje.

„Určitě chci být u porodu a chci být své ženě oporou. Těším se i na ty následující týdny potom, kdy se asi moc nevyspíme... Ale myslím si, že všechno má své,“ říká rybář s tím, že se s manželkou dohodl, že i spolu s dcerkou budou cestovat po světě.

„Nechci život tolik změnit. Až prcek povyroste, bude cestovat s námi. Myslím, že to je obrovská věc, ukázat dětem všechny krásy světa,“ dodává Vágner.