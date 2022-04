Snad jen Jágrovi to trvá déle než mně, žertuje Vágner o narození dcery

„Všichni kolem mě už měli alespoň jedno dítě. Snad jen Jardovi Jágrovi to trvá déle než mně. Každý vám řekne: ‚Jen počkej, změní ti to život.‘ Zatím nemohu posoudit. I když dnes mohu trochu soudit,“ začal Vágner svůj příspěvek u fotky s ručkou dcery.

Napsal, že v životě viděl opravdu krásná místa. Procestoval v podstatě celý svět a zažil kouzelné chvíle, které se nedají popsat slovy. Nejkrásnější západy slunce, přátelství s lidmi vzdálených národů či kmenů a pestrý život ve všech jeho podobách.

„Ale pak vidíte svou ženu, jak křičí bolestí, aby přivedla na svět úplně nový život. Můžete slyšet tisíce příběhů, ale najednou je to realita a je to pěkně drsné. Možná jsi ten nejtvrdší chlap, ale do očí se ti derou slzy. Chtěl byste své ženě pomoci v bolestech, ale nemůžete,“ přiznal. „Vidíte, jak vaše milovaná bytost trpí, ale tady žádné svaly ani silná slova nepomohou. Je to prastarý rituál vytvořený samotnou přírodou. Nečekejte porod jako z amerického filmu. Je to krev, pot a výkřiky, které jste ještě nezažili. Nepředstavitelná porce emocí, která je pro chlapa jako diváka děsivá, ale zároveň krásná.“

Na chvíli, kdy uslyšel křik dítěte i pláč své ženy, prý už nikdy nezapomene. Je to podle něj moment, který se nedá popsat. Který se musí zažít. „Vše, co jsem viděl a zažil, najednou dostává zcela nový rozměr. Vlastně to asi ještě nechápu. Jsem táta a mám dceru. Takže teď mám doma tři holčičky. Claudia, Kaya a naše šedesátikilové štěně Bela. Zatím hrají přesilovku, ale uvidíme, co mi ještě život přinese. A ano, změní to můj život... Víš, že už nikdy nebudeš sám,“ napsal s tím, že je na svou ženu hrdý a pokud k ní doteď choval velký respekt a lásku, tak jsou dnes tyto pocity mnohem silnější. „Moje největší hrdinka Claudia mi dala malou rybářku Kayu.“

Jakub Vágner a Claudia Darga se vzali loni v listopadu. Chodili spolu rok, ale znali se už dlouho předtím. „Když jsem Jakuba poznala, hned jsem řekla, že tohle je tedy dobrý blázen. O rybách mluvil s takovým zápalem, ale zároveň i láskou, že jsem to do té doby nepoznala. Potkávali jsme se na různých rybářských veletrzích po Evropě, kde jsme většinou přednášeli o našich cestách za rybami. No a kdo koho ulovil, je přece jasné,“ prozradila Claudia Vágner v rozhovoru pro Magazín DNES.

Claudia Darga a Jakub Vágner se vzali v Praze 20. listopadu 2021.

Jakuba Vágnera povolání ho proslavilo po celém světě. Drží různé rekordy, je tváří televizních dokumentů, například Fish Warrior na National Geographic Channel. Napsal několik knih. Studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas, otec je známý hudebník Karel Vágner. Má tři sestry a dva bratry. V roce 2019 tančil ve StarDance.

Než se Claudia Vágner stala profesionální rybářkou, živila se logistikou. „Dřív mému snu o rybaření nikdo nevěřil, stejně jako u Jakuba. Byla to dlouhá cesta, hodně práce i odříkání,“ řekla.