Roztáhnout nohy nestačí, vzkazuje Maiga z Fontány a Vyprávěj. Hledá třetí ženu

„Se ženami je to, jak můj tatínek říkal, loterie. Musíš mít štěstí. Pěkná tvářička a postava nestačí. Potřebuji vedle sebe ženu, se kterou se budeme ve všem doplňovat. Mnohé ženy si myslí, že stačí, když mi roztáhnou nohy. To je totiž všechno, co umí nabídnout. Takové však najdu leckde,“ říká Ibrahim Maiga v rozhovoru pro slovenský deník Plus 7 dní.

Hvězda filmů Fontána pro Zuzanu 2 a 3 a interpret známých hitů Čierna bača a Mama Kami tvrdí, že v Mali mu nic nechybí. S manželkou Innou se rozvedl a jejich dvě děti, desetiletou Fatimu a sedmiletého Omara, nyní vychovává sám.

„Staral jsem se o celou Inninu rodinu, ale ona měla raději sebe než mě. Co je ještě horší, zapomínala, že je vdaná, má malé děti a nemůže se chodit bavit, kdy chce. Dělala hlouposti a zanedbávala děti. Vyčítal jsem jí, že když se chce stále toulat, neměla se vdávat. Ve vztahu je třeba dělat kompromisy. Tak jsem jí řekl na shledanou a proběhl rozvod,“ svěřil se Maiga, který v rodné zemi podniká v zemědělství a jak sám říká, rozhodně se nemá špatně.

Ibrahim Maiga (Bratislava Fashion Days 2020)

„Mám dva domy a velkou zahradu. Co se týká žen, vždycky jsem si měl z čeho vybírat. Mladé na mě letěly na Slovensku a v Mali ani nemluvím. Vynikám evropským způsobem života, takže tamní krásky mají oči jen pro mě,“ chlubí se.

Kromě bývalé manželky Inny má Ibrahim Maiga ještě druhou ženu Salimu, kterou si vzal v roce 2021. Ani tento vztah však zřejmě nevyšel, protože podnikatel rozhazuje sítě a hledá novou lásku, se kterou by po šedesátce rád založil rodinu.

Přál by si podle svých slov ženu, která není zlatokopka, má dobré srdce, je tolerantní a chápavá a dokázala by jeho děti milovat stejně, jako kdyby byly její vlastní. „Chtěl bych s ní také mít další krásné děti. Ve vztahu se nesmíme řídit jen tím, kdo má kolik peněz a jak je fyzicky a sexuálně atraktivní,“ dodává s tím, že další manželka by klidně mohla být ze Slovenska, kde on už to dobře zná.

Ibrahim Maiga přišel kdysi do tehdejšího Československa jen proto, aby získal vysokoškolské vzdělání. Poté, co na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě přerušil po třech letech studium, věnoval se hraní v divadle a muzice. Nazpíval duety například s Paľo Haberou či Richardem Müllerem a vydal tři hudební CD.

Nejvíce fanoušků však získal díky roli Vápna ve filmech Fontána pro Zuzanu. Napsal také autobiografickou knihu Slovensko, osud môj, Ty kokso! a zviditelnil se i účastí v reality show Celebrity Camp. V roku 2009 kandidoval neúspěšně do Evropského parlamentu za Stranu demokratické levice.

Televizní diváci si Maigu mohou pamatovat také z Vyprávěj, kde si zahrál postavu Abdula. Spolu s Romanem Vojtkem se v seriálu snažili jakožto spolužáci flaškou kubánského rumu uplatit provozního na vysokoškolské koleji kvůli společnému pokoji.

VIDEO: Ibrahim Maiga a Pavol Habera - Mama Kami: