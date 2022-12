Adriana Sklenaříková se rozchází s miliardářem. Manželi byli osm let

„Se sevřeným srdcem píšu těchto pár řádků. Bylo to 12 nádherných let, které jsme spolu prožili. Těšila jsem se v každém momentě našeho vztahu. Nikdy jsem se nesmála víc než s tebou. Náš příběh byl nádherný a tak moc jsem ho milovala. Přesto jsme se dnes oba rozhodli jít každý vlastní cestou. Láska nikdy nezhasne! Dal jsi mi nejkrásnější poklad – naši Ninu. Navždy zůstaneš můj poklad,“ napsala modelka v příbězích na Instagramu.

V případě rozvodu to pro Sklenaříkovou bude krach už druhého manželství. Jejím prvním manželem byl francouzský fotbalista Christian Karembeu. Vzali se v roce 1998 a rozvedli v roce 2012.

Marocko-francouzský podnikatel Aram Ohanian jako desetiletý emigroval z arménského Jerevanu do Paříže. Pak se přestěhoval do Maroka. Tam se poznal s modelkou a dohromady se dali v roce 2011. Bylo to v době, kdy skončilo Sklenaříkové manželství s fotbalistou.

Sklenaříková kvůli kariéře dlouho těhotenství odkládala a bezdětná odešla i z prvního manželství. S druhým manželem podstoupila dvakrát umělé oplodnění a po neúspěchu zvažovali i adopci. Nakonec se jí podařilo otěhotnět a v létě 2018 přivedla na svět dceru. Modelce bylo v té době 46 let.