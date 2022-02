Jsem do ní blázen, říká zpěvák hitu American Pie o modelce mladší o 48 let

Zpěvák Don McLean se dočkal ocenění za svoji desítky let trvající kariéru. Autor hitu American Pie se stal vlastníkem jedné z hvězd celebrit na hollywoodském chodníku slávy.

Po promenádě v Hollywoodu se prošel po boku své přítelkyně, modelky Paris Dylanové. S ní chodí již pátým rokem. Dali se dohromady v roce 2016, když se muzikant rozešel se svou bývalou manželkou Patrishou Snierovou, se kterou má dvě děti.

Bývalá žena ho v rozvodových papírech obvinila z „cizoložství, krutého a násilného chování a nesmiřitelné rozdílnosti“.

Na svoji současnou partnerku pěje McLean samou chválu. „Láska je to nejdůležitější, co můžete v životě mít. Musíte zkrátka někoho milovat. Nenávist je jen břemeno, naprosté plýtvání časem. Miluji svoje děti a miluji svoji přítelkyni, jsem do ní blázen,“ rozplývá se.

„Je potřeba být do někoho nebo něčeho zamilovaný. Za horších časů jsem miloval svoji kytaru. A teď mám Paris,“ říká. Na důkaz svých slov věnoval muzikant modelce svou píseň And I Loved You So z debutového alba, které vyšlo roku 1970.

U příležitosti udělování hvězdy vystoupil na akci také známý satirik a parodista ‚Weird Al‘ Yankovic, který zde po boku uskupení Home Free zazpíval McLeanovu nejznámější skladbu American Pie z roku 1971.

„Chtěl jsem tehdy napsat píseň o Americe. Ale nic ve stylu ‚This Land is Your Land‘ (folková vlastenecká píseň z roku 1944). Měl jsem v hlavě takovou teorii, že hudba a politika jsou vlastně paralely. Tak jsem si to nechal projít hlavou a přišlo mi to super,“ popisuje zpěvák vznik svého hitu.

S nápadem založit chodník slávy přišel v roce 1953 prezident hollywoodské obchodní komory E. M. Stuart. Chodník byl dokončen roku 1956 a tehdy se skládal z prvních 1 558 hvězd. Hvězda Dona McLeana, která je od loňského roku jeho součástí, je v pořadí hvězdou číslo 2 700.

VIDEO: Don McLean – American Pie (živě v pořadu BBC, 1972):