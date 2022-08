Představitele Buzze z filmů Sám doma vyšetřují kvůli obvinění ze znásilnění

Loni začátkem prosince byl Devin Ratray zatčen a strávil několik dní ve vazbě poté, co na něj několik dní po incidentu podala trestní oznámení jeho tehdejší partnerka, kterou škrtil opilý herec ve tři ráno v hotelové posteli.

„Hodil mě na postel a začal mě škrtit. Druhou rukou mi zakrýval ústa, takže jsem nemohla dýchat,“ uvedla žena ve výpovědi. Poté ho měla kousnout do ruky, za což ji herec udeřil pěstí do obličeje.

Policie v Oklahoma City odvedla po zhlédnutí videozáznamů z hotelu Raraye v poutech rovnou do cely. Ten však v chládku dlouho nepobyl. Druhý den byl na kauci ve výši pětadvaceti tisíc dolarů propuštěn na svobodu.

V prohlášení, které získal web TMZ, měla hvězda vánoční komedie ženě doslova říct: „Takhle umřeš.“ Partnerka policistům mimo jiné sdělila, že byl Ratray tu noc značně opilý a údajně se na ni velmi naštval poté, co fanouškům zdarma rozdávala jeho fotografie s autogramem.

VIDEO: Devin Ratray je vyšetřován v souvislosti se znásilněním:

Ratrayův zástupce už dříve popřel, že by mezi milenci došlo k fyzickému násilí. Pouze řekl, že se ošklivě pohádali a rozešli. Podle informací policie však utrpěla údajná oběť četná zranění.

Poté, co svět obletěla tato zpráva, ozvala se policii hercova bývalá kamarádka Lisa Smithová. Ta už v roce 2017 ohlásila, že ji na večírku v New Yorku zdrogoval a znásilnil.

„Zajímalo mě, proč se ohledně mého případu nic nedělo. Řekli mi, že z mé výpovědi pochopili, že chci zůstat anonymní a nechci vznést žádné obvinění,“ řekla Smithová pro CNN.

Uvedla také, že s Ratrayem se před incidentem znala téměř patnáct let. Potkala tehdy v baru se svou kamarádkou herce a jeho bratra a rozhodli se zajít k němu na skleničku.

Retray jí prý musel nasypat do pití prášky, po kterých usnula. Když se vzbudila, herec ji uklidňoval a vyzval ji k tomu, aby přespala u něj na gauči.

„Nemohla jsem pomalu ani otevřít oči. Ale slyšela jsem dobře, co se kolem mě děje. Uvědomila jsem si, že jsem s ním v bytě zůstala úplně sama,“ popsala s tím, že herec ji ještě tu noc znásilnil.

„Druhý den jsem o tom řekla přátelům a napsala jsem mu SMS. Odmítl, že by se stalo cokoliv, co jsem sama nechtěla. Mrzí mě, že to policie neřešila. Řekli mi jen, že vše prověří a že jsou s ním v kontaktu. Mohlo se předejít tomu, aby ublížil dalším ženám. Trestní oznámení na čin z roku 2017 bylo tedy bohužel podáno až před několika měsíci,“ řekla Smithová.