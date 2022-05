Depp si během čekání na verdikt zahrál na pódiu s kytaristou Beckem

Depp s akustickou kytarou zahrál s Beckem sérii převzatých skladeb, které spolu natočili v roce 2020.

V Sheffieldu diváky jeho neohlášené vystoupení hodně překvapilo, napsal na svém twitterovém účtu koncertní sál, kde se koncertovalo. O den později se Depp k Beckovi připojil i při dalším koncertu jeho turné v Londýně.

V USA v pátek po šesti týdnech skončilo soudní projednávání případu, v němž se bývalí manželé Depp a Heardová vzájemně obviňují z pomluvy a fyzického a psychického napadání a týrání a požadují po sobě astronomické odškodné.

Porota se začala radit o verdiktu, zatím ale k závěru nedošla. Porotci se mají po přestávce sejít znovu v úterý.

Well…what a surprise we got last night when Johnny Depp joined ⁦@jeffbeckmusic⁩ on stage 😱



Wishing ⁦@jeffbeckmusic⁩ good luck for the rest of his amazing tour 😍 and a big thank you to Johnny Depp for joining us! pic.twitter.com/UlHhKShanP