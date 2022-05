Pil, bral drogy, žárlil a sexuálně mě napadl, řekla Heardová o Deppovi

Heardová a její právní tým se snaží v kauze vykreslit Deppa jako muže dvou tváří, který se pod vlivem alkoholu a různých drog měnil v žárlivého agresora a násilníka, který si po vystřízlivění svoje činy nepamatuje, nebo za ně odmítá přijmout zodpovědnost. Depp a jeho tým zase tvrdí, že herec své manželce nikdy fyzicky neublížil a že se fyzického napadání dopouštěla naopak Heardová, která se nyní snaží Deppa cíleně očernit.

Jedním z hlavních incidentů v kauze je zřejmě potyčka při pobytu páru v Austrálii z roku 2015. Dvojice tam vyrazila, když Depp natáčel páté pokračování filmu Piráti z Karibiku.

Podle Heardové její manžel tehdy hojně užíval drogy a alkohol a dostal se do agresivní nálady. Uvedla, že při jedné příležitosti na ni začal slovně a fyzicky útočit, mimo jiné ji škrtil, strkal do ní a udeřil ji do obličeje. Depp ve své dřívější výpovědi řekl, že svou manželku nikdy neuhodil a z agrese obvinil ji.

Johnny Depp u soudu (Fairfax, 20. dubna 2022)

Potyčka se podle Heardové vyostřila kvůli sporu ohledně Deppovy konzumace alkoholu. Herec si při hádce poranil prst, obě strany však popisují jinou příčinu jeho zranění. Depp tvrdí, že po něm Heardová hodila lahev vodky a způsobila mu ránu, která se následně jen velmi obtížně hojila. Heardová tento týden řekla, že si herec prst poranil, když vytrhl ze stěny telefon a mrštil jím přes pokoj. Lahev s vodkou při hádce podle svých slov rozbila o zem, což celou hádku vyostřilo.

Oba nicméně potvrdili, že Depp po zranění začal psát na stěny vzkazy směsí své krve a barvy, v nichž Heardovou mimo jiné obviňoval z nevěry.

Heardová herce ve své výpovědi obvinila rovněž ze sexuálního zneužití. Během hádky v Austrálii ji Depp údajně začal škrtit, strhl jí noční košili a tlačil jí lahví proti stydké kosti. V době incidentu podle své výpovědi neviděla předmět, který měl Depp v ruce. Uvedla, že až později jí došlo, že to byla lahev. V této části výpovědi u soudu herečka propukla v pláč.

Amber Heardová u soudu (Fairfax, 21. dubna 2022)

Heardová tvrdí, že ji Depp fyzicky napadal dlouhodobě, žádal po ní, aby nenatáčela další filmy, a měl námitky vůči tomu, když měla mít při natáčení sexuální scénu nebo se měla líbat s jiným hercem. Vadilo mu údajně i to, když její postava nosila příliš vyzývavý kostým. Herec podle ní neustále žárlil na její kolegy Jamese Franca, Eddieho Redmaynea a další, přestože Heardová opakovaně jakékoliv románky popírala.

Herečka se podle svých slov také při hádkách obávala o svůj život. „Pomyslela jsem si: Tohle bude moje smrt. On mě teď zabije. On mě zabije a ani si to neuvědomí,“ popsala svoje myšlenky při jedné z údajných potyček, při nichž byl podle ní Depp opilý a pod vlivem drog.

Depp již strávil na lavici svědků čtyři dny, Heardová bude dále svědčit v týdnu od 16. května, kdy začne její křížový výslech. Do té doby soudce vyhlásil pauzu, během níž členové poroty nesmí číst zprávy a dívat se na televizi, aby jejich názor v kauze neovlivnilo nic jiného než svědectví přednesená v soudní síni.

Amber Heardová u soudu (Fairfax, 25. dubna 2022)

Závěrečné řeči jsou naplánované na 27. května, porota se poté začne radit o tom, na čí stranu se ve sporu přikloní.

Depp podal žalobu na Heardovou kvůli jejímu sloupku v listu The Washington Post z roku 2018, v němž se texaská herečka označuje za veřejně známou tvář domácího násilí, ačkoliv svého bývalého manžela přímo nezmiňuje. Herec tvrdí, že kvůli článku přišel o práci na několika výnosných filmech a požaduje po Heardové odškodné v přepočtu 1,16 miliardy korun. Herečka následně podala na herce protižalobu, v níž požaduje po Deppovi dvojnásobnou částku.