Nahé fotky i trapas v bazénu. Ondříčkova maminka testovala jeho partnerky

„Moje maminka měla takovou věc, která mě velice iritovala. Když jsem přivedl nějakou novou přítelkyni a třeba jsem si na chvíli odskočil, tak když jsem se vrátil, ona listovala mým albem z dětství a ukazovala mě nahatého,“ prohlásil Ondříček v primácké show 7 pádů Honzy Dědka.

„Vždycky to došlo k trapné historce, že jsem se jako malý pokadil v bazénku a ona musela to hovínko honit kelímkem. Hrozně se tomu smála. Občas nějaká přítelkyně přešla přes tento nejednoduchý test. Martha prošla, a dokonce to pak použila v Dukle 61,“ řekl.

Zavzpomínal i na své, podle jeho slov, těžko popsatelné dětství. „Nejdřív jsme byli chudí, pak jsme byli bohatší. Táta nejdříve točil levné filmy zadarmo nebo za pár korun tady u nás v Československu. A když pak Miloš Forman odjel do Ameriky, a vlastně už předtím, začal táta točit v Anglii. V polovině 80. let jsme začali být bohatší, a mí rodiče to moc nevnímali, speciálně maminka,“ prozradil.

Když jeho otec Miroslav Ondříček točil v Dallasu, přivezl mu třeba kovbojský klobouček a boty. „A já takhle nakráčel do školy. Maminka mě navlékla do tohoto kovbojského oblečku a domnívala se, že pak přinesu jedničku. Já byl dítě, tak jsem si myslel, že budou mít všichni radost, že mají spolužáka kovboje. Ale časem jsem pochopil, že to nemá takový úspěch, a začal jsem chodit normálně v teplákách jako všichni ostatní,“ dodal.