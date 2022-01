Rozchod může být někdy i vysvobozením, píše Rolins u nových fotek s Nedvědem

„Myslím, že každý vztah – i ten, který ‚nedopadne‘, má v našich životech místo a opodstatnění. Resp. CO znamená ‚nedopadne‘?! VŠECHNO má totiž svůj čas a význam. I to, že se něco stane a po čase skončí, nemusí být tragédie, ale vývoj. Prostě život. Člověk nemusí ‚brečet‘, jak si někteří dost nelogicky a automaticky u rozchodu dvou lidí myslí. Může jít o vysvobození, překlopení do stavu, po kterém člověk již nějakou dobu toužil,“ začala zpěvačka na Instagramu svůj příspěvek.

Podle zpěvačky lásku často komplikuje, když je člověk známý a je vidět. Nepřirozeně to může ovlivnit vývoj vztahu, ve kterém navíc záleží spíš na hloubce citu než na délce soužití.

„Někdy za půl roku prožijete víc než za šest. Pravdou je, že absence toho pocitu a možnosti rozhodovat se ve vztahu svobodně, bez asistence publika je v našem případě pěkně na prd, to přiznávám upřímně a na rovinu. Každý jeden vztah mě formoval. A proto mám respekt pro každého člověka, který mě kdy udělal šťastnou. A stejně tak pro minulost každého mého partnera,“ pokračovala Rolins.

„Vždy mi vadilo, když muž, který mi vstoupil do života, nemluvil pěkně o své bývalce. Je to takový varovní signál pro zkažený charakterový rys, (pokud víte, co myslím). Ať žije KAŽDÁ láska. Nová, stará, dospělá, dětská, prázdninová, naše, vaše. Ať je věčná ve svém čase a v každé podobě! Mělo to být jen takové malé hlášení o tom, že je u mě všechno v pořádku,“ dodala.

Zpěvačka Dara Rolins a fotbalista Pavel Nedvěd se dali dohromady loni v létě v Itálii. O svém vztahu veřejně promluvili až po několika měsících v prosinci 2021.

Rolins má s bývalým partnerem, hudebníkem Matějem Homolou dceru Lauru. V roce 2011 se dala dohromady se slovenským raperem Patrikem Vrbovským, který vystupuje pod jménem Rytmus. Rozchod oznámili v lednu 2018.

Bývalý fotbalový záložník a reprezentant Pavel Nedvěd má s nyní už bývalou manželkou Ivanou dvě děti, syna Pavla a dceru Ivanu. Manželé se rozvedli loni. Fotbalista před zpěvačkou Darou Rolins tvořil pár s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou.