Nevěra není zločin, ženě jsem zahnul opakovaně, říká pan Božský ze Sexu ve městě

Chris Noth čelí obviněním ze sexuálního obtěžování od prosince 2021, kdy s nařčením přišlo hned několik žen. K incidentům mělo dojít během natáčení i na veřejnosti, podle žen byl herec většinou pod vlivem alkoholu. Ten však celou dobu tvrdí, že nikdy nikomu neublížil a sexuální styk s těmito ženami byl dobrovolný.

„Omlouval jsem nevěru jako mnoho jiných mužů. Je to jen krátký tanec, je to zábava,“ řekl Noth. „Nikomu tím neubližujete, pokud se o tom nikdo nedozví. A sex je zkrátka příjemný. A najednou s vámi chce mít sex spousta lidí. A vy si říkáte: No, takovou příležitost už nedostanu, tak ji musím využít,“ popsal herec.

Prohlášením se tak veřejně přiznal k tomu, že byl své manželce, kanadské herečce Taře Lynn Wilsonové, nevěrný. „Své ženě jsem opakovaně zahnul, což je pro ni zničující a nedělá to o mně moc hezký obrázek,“ řekl v rozhovoru pro USA Today. „Ale není to zločin,“ dodal Noth, který je ženatý od roku 2012.

Kvůli obviněním se herec neobjevil ani v pokračování seriálu Sex ve městě s názvem A jak to bylo dál… a přišel také o smlouvu na 12 milionů dolarů pro svou značku tequily Ambhar. Ženské hvězdy seriálu Sex ve městě, Sarah Jessica Parkerová, Kristin Davisová a Cynthia Nixonová, dokonce vydaly společné prohlášení na podporu obětí, které se přihlásily.

„Byly jsme hluboce zarmoucené, když jsme se dozvěděly o obviněních proti Chrisi Nothovi,“ stojí v prohlášení. „Podporujeme všechny ženy, které se přihlásily a podělily se o své bolestné zkušenosti. Víme, že to musí být velmi těžké a stojíme za nimi,“ napsaly.

O více než rok později nyní herec zahájil osvětovou kampaň o duševním zdraví mužů. Tvrdí, že v současné situaci, kdy je nařčen z obtěžování, „neexistuje nic, co by mohl říct, aby někdo na celou kauzu i na něj změnil názor“.