Rodiče žili ve volném vztahu, v životě je důležitá svoboda, říká Nesvadbová

„Naši mě vždycky brali jako dospěláka. Vyrostla jsem jako terapeuticky vychovávané dítě, jedináček. Dětství bylo láskyplné a krásné, ale pravdou je, že jsem ho strávila ve společnosti dospělých lidí, kteří se zajímali o literaturu a medicínu,“ popisuje Barbara Nesvadbová v úvodu rozhovoru.

Byť se snaží být velice často pro ostatní za pozitivního smíška, je prý povahou melancholický introvert. „Jsem ráda sama, což neznamená osamělá. Ale i má profese je bytostně osamocená,“ říká spisovatelka.

Během rozhovoru promluvila také o pronásledování stalkerem. „Mám enormně vyvinutou intuici a snažím se ji vždy poslouchat. Před přibližně dvěma lety jsem to ale neudělala. Chtěl se se mnou seznámit jeden pán a já jsem měla od začátku jasný pocit, že to není dobré,“ popisuje.

„Pak to přerostlo v to, že jsem třeba přišla do kavárny a on už tam hodinu seděl. Nebo jsem vezla dceru do školy a on šel zrovna po mostě proti nám. Reálný stalker. Na tu první dobrou to vždy víte a cítíte, že něco není správně, jen se to někdy snažíte potlačit,“ vysvětluje Nesvadbová.

Její otec Josef Nesvadba nebyl jen ceněným psychiatrem, ale také uznávaným autorem sci-fi. Také maminka byla psychiatričkou. Rodiče měli volný vztah. „Vyrůstala jsem v rodině volnomyšlenkářů, naši měli volný vztah, to znamená další vztahy mimo. Ty lidi jsem i znala. S mámou a tátou jsme o tom samozřejmě mluvili,“ vzpomíná.

„Říkali, že jim to tak vyhovovalo. Že si každý člověk, pokud má štěstí a umí to, najde modus vivendi (latinsky způsob života), který mu vyhovuje. A pokud je to pro oba dva v pořádku, tak… Myslím si, že v životě je obecně obrovsky důležitá svoboda. Můžete ale zajít jen tam, kde to nikomu neubližuje,“ dodala s tím, že „momentálně není tak úplně single, ale ani úplně ve vztahu“.

Barbara Nesvadbová vystudovala gymnázium, poté žurnalistiku a masovou komunikaci na pražské Karlově univerzitě. Pracovala jako šéfredaktorka společenských a módních magazínů (například Harper´s Bazaar), moderovala v televizi (Tváří v tvář, Muži podle Nesvadbové). Napsala více než desítku knih, její Pohádkář byl v roce 2014 úspěšně převeden na filmové plátno.