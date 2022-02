Těhotná Plačková: Přišlo to v nejhorší životní situaci, ale je to úžasné

„O miminko jsme se pokoušeli opravdu dlouho. Lidi, co nás znají, o tom ví. Nám se to miminko podařilo v nejhorší životní situaci, o které všichni víte, hned pár dnů poté. Když jsem si udělala test, ani jsem nevěřila, že se to stalo. Dlouhou dobu jsme se o to snažili a nešlo to,“ řekla v příbězích na Instagramu Plačková s pláčem na krajíčku. „Je to něco úžasné.“

Infuencerka striktně odmítla nevyžádané rady od maminek a také nabídky na spolupráci, které jí údajně firmy hned začaly posílat. Jak sama říká, celý život pracuje ona i manžel, a chce koupit svému dítěti věci sama. Vzápětí všechny vyzvala, aby kupovali její produkty, ona tak mohla vydělat a něco miminku koupit.

Zuzana Strausz Plačková, přezdívaná také někdy jako královna slovenského Instagramu, skončila v loni září spolu s partnerem René Strauszem v rukou policie. Obvinili je z drogové trestné činnosti a z členství v zločinecké skupině.

René Strausz a Zuzana Strausz Plačková (Bratislava, 25. února 2020)

„Moji klienti odmítají všechna obvinění, považují to za omyl,“ uvedl tenkrát novinářům Martin Pohovej, obhájce Plačkové a Strausze.

„Doufám, že se brzy vše vysvětlí. Chci jen vzkázat lidem, dávejte si pozor, s kým se setkáváte, neboť můžete být pak hozeni do jednoho pytle s určitými lidmi. Ani o tom nemusíte vědět,“ řekla pro televizi Markíza Plačková během přesunu z cely předběžného zadržení v Galantě k výslechu v Trenčíně.

Plačková se zviditelnila před deseti lety účastí v reality show Hotel Paradise, kde byla známá peprným slovníkem. Netajila se ani tím, že jako mladá natočila soft porno. Na sociálních sítích začala být hodně aktivní před pěti lety. Prezentuje se hlavně luxusem a netají se plastikami. V minulosti si nechala zvětšit poprsí a na Ukrajině také podstoupila zákroky v obličeji, po nichž vypadá jinak než kdysi.

Reného Strausze si Plačková vzala v roce 2015. Podle televize Markíza se o něm moc neví. Jeho manželka před čtyřmi lety řekla, že přes víkend dělá taxikáře. Nyní se dal na hudební kariéru. Na YouTube má několik písní. Díky podpoře své manželky je aktivní i na sociálních sítích, na TikToku zveřejňuje různé soutěže a vtipná videa.