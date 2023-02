Kořen měl 46 autonehod. Zatáčce, kde havaroval třikrát, přezdívají podle něj

„Ona vidí na devět tahů dopředu. Ona to všechno propočítá. Vyhrál jsem zatím jednu jedinou partii, a to tu první. Pak jsme jich sehráli asi tři tisíce a skončilo to tím, že mi řekla, víš, ty ale vůbec nejsi inspirativní. Jakože nevymyslím nic,“ prohlásil Vladimír Kořen.

Od roku 2008 připravuje a moderuje televizní zábavně naučnou show o přírodě. „Je to zápřah, ale my natočíme tak dvanáct třináct dílů do roka, takže je to taková kvartální práce. Ale je to hezké, protože si tam vyzkouším spoustu věcí, takových dobrodružných, na hraně života a smrti,“ řekl.

Moderátor nepřehání, neboť například v jednom z dílů ho potápěli v autě do vody. „Zkoušeli jsme fyzikální principy, které tam fungují. To znamená, když v tom autě máte vzduch, tak v té vodě neotevřete dveře,“ připomněl a popsal, že zrovna v tomto experimentu mu o krk opravdu šlo.

Auta jsou v jeho případě kapitola sama o sobě. Vladimír Kořen má totiž za sebou již celkem 46 autonehod, a jedné zatáčce v Říčanech, kde havaroval třikrát, se dokonce přezdívá jeho jménem. „Poslední nehodu jsem měl teď 19. prosince. A já už to i tuším, že to přijde. Já prostě jedu a přede mnou jede auto silniční údržby, tam necky s asfaltem, lopata, všechno vypadne přímo před to mé auto…,“ řekl.

Nebezpečné situace tedy doprovází jeho život soukromý i pracovní. A jeho žena, se kterou má čtyři děti, už si na to musela zvyknout. „Ona je chytrá, takže se neptá dopředu, co se bude točit. Tím si vyloučí ten stres, tu obavu a dospěla prostě k tomu, že tyhle tahy počítat nebude. A pak se na mě vždycky ráda usměje, že se vrátím!“ uzavřel se širokým úsměvem Vladimír Kořen.