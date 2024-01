Dnes by Klárka měla 28. narozeniny, sdílela Pizingerová vzpomínku na dceru

„Dnes by měla Klárka 28. narozeniny. Vše, o čem se dá mluvit, lze zvládnout. Sebeovládání je moc. Ale pravá moc je odpustit životu. Je zázrakem, že osud jedné malé holky dokázal pohnout srdcem tolika lidí... až dodnes. A proto díky všem, co pro tento její odkaz věnujete chvíli, byť jen myšlenku. A velký dík všem z Kapky naděje. Vážím si věcí. Opravdových,“ napsala ve středu dopoledne na Instagram Vendula Pizingerová.

Video s fotkami dcerky Kláry doplnila kromě vzkazu také hashtagy „Klárka, život, smrt, naděje, smíření“.

U emotivního příspěvku se hned po zveřejnění objevily desítky podpůrných komentářů. Srdíčko poslali i mnozí blízcí přátelé z řad celebrit jako například zpěvačka Monika Absolonová, herečky Petra Nesvačilová a Kateřina Hrachovcová, modelky Alena Šeredová a Aneta Vignerová nebo manažer Janis Sidovský.

Dcera Klárka, kterou měla Vendula s hudebním skladatelem Karlem Svobodou, zemřela v roce 2000 v pouhých čtyřech letech na leukémii. V roce 2014 Pizingerová pro iDNES.cz přiznala, že nejhorší je pro ni přemýšlení o tom, jak by to vypadalo, kdyby tady dnes Klárka byla. „Tak se vracím do té minulosti a říkám si, jak by to asi bylo. Jak by vypadala, jak by se učila, měla by za sebou už taneční, takové ty věci,“ svěřila se.

Hrob Klárky Svobodové v lesním hřbitově Aldašín u Jevan (2008)

Na zesnulou dceru Pizingerová pro média zavzpomínala i v době, kdy by Klárka slavila devatenáct let. „To už by asi měla prvního kluka, nebo třeba druhého, bavily bychom se o tom jako dvě ženský,“ popsala v dubnu 2015 v rozhovoru pro Magazín DNES.

„Snažím se na to nemyslet a zavírám si to v sobě. Dívám se na to, jako bych to měla na dlani. Někteří lidé si asi říkají, že mě to nebolí. Že mi sice všichni umřeli, ale já jsem vysmátá. Nevidí mě totiž, když jsem sama a svůj smutek si dovolím. Je pro mě velmi intimní věc. Postupem času jsem pochopila, že to, co mě na tom strašně bolí, je moje sobectví. To, jak mi Klára chybí, nebo že se mi stýská, to všechno je moje potřeba ji mít. Zní to strašně tvrdě, ale dneska už to vím. Ona se má někde dobře, to já jsem ta, kterou to tady bolí,“ vysvětlovala.

S malou dcerou strávila v nemocnici s přestávkami dva a půl roku. „Snažila jsem se mít veselou mysl, ne jenom pro svoji dceru Kláru. I pro svoji rodinu jsem se snažila být silná. Pro svého muže, kde jsme měli velký věkový rozdíl, pro moje rodiče, kteří byli staří,“ dodala ředitelka nadačního fondu.

Z prvního manželství s Karlem Svobodou má Vendula Pizingerová syna Jakuba, ze třetího s Josefem Pizingerem syna Pepíčka.

