Nejkrásnější vánoční dárek. Miminko doma přivítají Vojtkovi či Hecko

Roman a Petra Vojtkovi

Herec a zpěvák Roman Vojtek se stane čtyřnásobným otcem. „Je to normální, dvě manželství, čtyři děti,“ říká vesele. Z předchozího vztahu má třináctiletou Editu a osmiletého Benedikta, s Petrou teď po tříletém Nathanielovi čekají v prosinci dalšího chlapečka. Jméno ještě nemají. „Snad přijde nějaký pokyn shůry,“ usmívá se Roman.

S manželkou prostudovali objemnou knihu o jménech, ovšem ani v ní to pravé zatím nenašli. S prvorozenou dcerou to měl snazší. „Dostala jméno po mé sestře Editě, která byla tehdy těhotná a na oplátku pojmenovala syna po mně.“ Mimochodem, Vojtkova sestra žije dlouhé roky v Bolívii, kde se coby módní návrhářka specializuje na svatební a společenské šaty.

U Vojtků v domě za Prahou bude každopádně dost rušno. Romanovy děti z prvního manželství tady tráví vždy čtrnáct dní v měsíci, a tak se budou rodiče starat o čtyři potomky. „Během těch čtrnácti dnů hodně záleží na logistice, z Romana se stává řidič vozící děti do školy, ze mě je máma, maceška a kuchařka na plný úvazek,“ vypráví Petra Vojtková. Hlavu si z toho nedělá. „Těšíme se, že se k nám brzy přistěhuje moje maminka a s její laskavou pomocí to určitě zvládneme.“

Tím Petra myslí i svůj návrat k herecké kariéře. „Po narození Nathaniela jsem začala hrát až za deset měsíců, syna jsem brala do divadla s sebou a v zákulisí se o něj staral Roman. V novém roce se do Hybernie vrací muzikál Tarzan, ve kterém jsem přislíbila účast. Moje role má trojalternaci, takže jedno představení do měsíce bych asi od jara zvládla.“

Zajímavé představení v Hybernii čeká i manžela. V únoru má premiéru jeho one man show Otec v šestinedělí. „Je o tom, jak chlap snáší těhotenství partnerky, čeká dítě a je i u porodu – tedy všechno, s čím mám čtyřnásobné zkušenosti,“ směje se Roman Vojtek. „Taky proto věřím, že to bude pro diváky velká zábava.“