Policie odložila případ nehody zpěváka Luneticu, při které zemřel muž

„Zhodnocením všech důkazních materiálů dospěli kriminalisté k závěru, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu usmrcení z nedbalosti, přestupku, či jiného protiprávního jednání, tedy že zavinění dopravní nehody nebylo na straně řidiče osobního vozu,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková pro Týdeník Policie s tím, že celou záležitost policie odložila.

Kriminalisté prošetřovali okolnosti nehody a zpěvákovi po pozitivních orientačních dechových zkouškách krátce po incidentu odebrali i krev. „Analýza prokázala výsledek 0,16, kdy je tato hodnota považována za koncentraci neprůkaznou,“ dodala mluvčí.

Nehoda se stala loni v polovině května na dálnici D10 na 44. kilometru ve směru na Turnov. Jelínek se v noci vracel z koncertu domů do Jablonce nad Nisou. Jeho vůz muže, který přebíhal dálnici od středových svodidel, srazil a tělo odhodilo na další projíždějící auto.

„Nedalo se tomu zabránit. Byl to nějaký černě oblečený muž UK původu, který skočil Vaškovi přímo pod kola. Vůbec nebyl vidět,“ popsala nehodu zpěvákova manželka Marcela Jelínková, která muže jakožto spolujezdec prý také vůbec neviděla, ačkoliv seděla vepředu vedle manžela a dívala se na silnici.

Václav Jelínek s manželkou Marcelou (2014)

Zpěvák i řidička druhého auta zastavili a Jelínek poskytoval muži první pomoc. Pomáhala mu operátorka záchranky na telefonu i další řidič, který jel kolem.

„Byl to okamžik. Vašek duchapřítomně strhl volant. Kdybychom ho nabrali přímo, vlítl by třeba do kabiny, a to by mohl být náš konec. Vašek ale zachoval chladnou hlavu a běžel bezprostředně po střetu zpět na místo nehody. Vytáhl pána ze silnice sám a dával mu masáž srdce a poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranářů,“ říká Jelínková.

Muž i přes poskytnutou pomoc zemřel. Při orientační dechové zkoušce Jelínek opakovaně nadýchal hodnotu 0,38 a 0,33 promile alkoholu. „Řidiči jsme na místě odebrali řidičský průkaz a dopravní nehodu dále prošetřujeme. Dechová zkouška u řidičky druhého vozu byla negativní,“ uvedla pro CNN Prima NEWS Vlasta Suchánková v květnu 2022.