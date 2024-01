Kozub promluvil o svém zdravotním stavu. Je mi nepříjemné, co se píše, říká

„Přátelé, jen krátké vyjádření k mému zdravotnímu stavu. Je mi velmi nepříjemné, jak bulvární média spojují můj zdravotní stav s něčím, s čím tedy absolutně nesouvisí. Tak tedy, léčím se s těžkým onemocněním dýchacích cest, zánětem a silným astmatem. Tečka. Nic víc, nic míň,“ napsal v pátek Štěpán Kozub na Instagram. „Poprosím všechny bulvární deníky, aby uváděly věci na pravou míru,“ dodal.

stepankozub_official Když se omylem vyfotíš v koupelně udělej z toho záměr a napiš nějaký citát: "život je jako selfie, nikdy nevíš koho uvidíš." No..něco takového..

PS: Všude říkej že to tak mělo být!!!



Herec počátkem ledna oznámil, že si dává přestávku od práce i sociálních médií. „Nepíše se mi to úplně nejlépe, ale na nějaký čas se s vámi budu muset rozloučit jak zde na sociálních sítích, tak na živých vystoupeních. Zdraví je důležitější a já jsem se bohužel dostal na hranu. Léčím se. Není to snadné. Pracuji na tom a věřím, že se brzy opět uvidíme buď v divadle, v clubu, nebo kdekoli jinde,“ napsal.

V prosinci koncertoval Kozub spolu s písničkářem Jiřím Krhutem v Ostravar aréně, v polovině prosince pak otevřel první ostravský comedy club BUMBUM Comedy.

Ten ve středu oznámil zrušení pěti lednových představení s názvem Drž hubu!, ve kterých Kozub vystupoval společně s Robinem Ferrem. „Milí fanoušci, s těžkým srdcem vás musíme informovat, že jsme museli z vážných zdravotních důvodů zrušit pět lednových představení. Brzy vypíšeme termíny náhradní, o kterých vás budeme informovat mailem.“

Lednová představení Divadla Mír se však podle aktuálních informaci zatím neruší, a příznivci Kozuba by tak měli mít podle všeho možnost vidět herce už od poloviny ledna v plánovaných představeních.

„Lednová představení Tik Tik se NERUŠÍ! Jak jste již možná zaznamenali, Štěpán Kozub se bohužel aktuálně potýká se zdravotními komplikacemi, se kterými se léčí, a tak si nyní dopřává zasloužený odpočinek. Štěpán je však velký srdcař a míruje nejen vás, ale i celé naše divadlo, a tak je přesvědčen, že díky léčbě a odpočinku již bude od 16. ledna schopen odehrát všechna představení Tik Tik v Divadle Mír. Prosíme, dopřejme nyní společně Štěpánovi čas a klid na odpočinek a nepropadejme panice, kterou dnes trochu rozdmýchala některá média,“ píše se na Facebooku Divadla Mír.

„Všichni Mírotvůrci přejí Štěpánovi brzké uzdravení a zároveň děláme vše pro to, abychom mu v této situaci pomohli. Věřte, že pokud bychom měli sebemenší podezření, že by plánovaná představení mohla jakkoliv negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, byli bychom první, kdo by mu vystoupení rozmlouval. Pokud by se cokoliv změnilo, budeme vás okamžitě informovat veškerými dostupnými kanály a přijmeme potřebná opatření,“ končí vyjádření.