Serena Williamsová přiznala, že nepociťovala pouto k vlastní dceři

„Nervózně jsem čekala, až se se svým děťátkem seznámím. Přestože z těhotenství jsem měla skvělý pocit, nenastal žádný moment typu ‚ó bože, tak toto je moje dítě‘. Lidé o tomhle obvykle nemluví, protože se očekává, že jsme všichni plní lásky od prvního okamžiku,“ přiznala tenistka v rozhovoru pro magazín Elle.

Pouto mezi matkou a dcerou nastalo až poté, co malá Alexis Olympia v září roku 2017 přišla na svět. „Když jsme ji konečně uviděli, okamžitě jsem se zamilovala. Nebylo to úplně hned, ale bylo to zřejmé a pak ten pocit jenom rostl. Neustále jsem se na ni musela dívat, na moji Olympii,“ prozradila.

Porod přitom nebyl nikterak snadný. Situace si vyžádala akutní císařský řez. Serena Williamsová si následně kvůli záchvatu kašle ránu znovu otevřela. Doktoři jí ještě museli odstranit hned několik nebezpečných krevních sraženin.

Nakonec se zotavovala na lůžku šest týdnů a v rozhovoru pro magazín People se svěřila, že po tomto zážitku byla skutečně ráda, že žije. „Celý den prakticky nutím své tělo fungovat až na hranici možností, ale v tomto případě jsem nedokázala mít pod kontrolou nic. Neměla jsem se jak donutit, moje tělo už bylo na svém maximu. Bylo to náročné,“ uvedla tehdy.

Nyní na svých sociálních sítích sdílí různé příspěvky s dcerou, kde například pózují ve sladěném oblečení. Otcem dítěte je americký miliardář Alexis Ohanian, kterého si vzala v roce 2017, asi měsíc před porodem.