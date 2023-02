Je to až nebývale návykové, říká o dietách Robert Pattinson

„Je strašně moc snadné do toho vzorce spadnout, a stačí si jen hlídat příjem kalorií. Je to až nebývale návykové. A to, jak zákeřné to je, si uvědomíte, až když už je pozdě,“ prohlásil herec.

Přestože sám nikdy s vlastní postavou problém neměl, v oblasti diet vyzkoušel už úplně všechno. Dokonce i čtrnáct dní nejedl nic jiného než brambory. „Kdysi jsem jedl dva týdny jenom brambory jako detox. Jenom vařené brambory, himálajská růžová sůl a nic jiného. Má to být očista… No, zhubnete po tom rozhodně,“ přiznal.

Bramborová dieta není jediná, kterou herec vyzkoušel. „Jednou jsem zkusil ketodietu. Říkal jsem si, ona existuje dieta, při které neustále jíte uzeniny a sýr? Ale neuvědomil jsem si, že nemůžete pít pivo, protože to úplně ruší smysl,“ dodal.

Robert Pattinson ve filmu Batman (2022)

Nutno však mít na paměti, že herec v rozhovorech již mnohokrát reportérům napovídal něco, co se vůbec nezakládalo na skutečnosti. Spisovatelka Carrie Wittmerová o tom sepsala celý článek s názvem Robert Pattinson vám celé roky lže, v němž rozebírá jednotlivé Robertovy výroky a jejich pravdivost.

Poměrně slavná historka o tom, že jednou svoji příliš horlivou fanynku cíleně znudil tak moc, že svého stalkingu nechala, například pravdivá není. Stejně jako to, že jednou viděl umřít klauna. „Přestože Robert Pattinson se netají tím, že je nestoudný lhář, zároveň je možná jednou z nejupřímnějších celebrit, jaké máme,“ dodala Wittmerová.

Robertu Pattinsonovi slouží ke cti i to, že se k opakovanému lhaní sám přiznal. „Rozhodně mě to nějakým způsobem baví,“ řekl v roce 2018 v rozhovoru s Willemem Dafoem. „Mám v sobě asi takového čertíka, který mě neustále ponouká, ať řeknu nějakou blbost. Že jsem před kamerou jenom pár minut, tak ať přitom vypustím něco šokujícího. Musím říct, že mého mluvčího už párkrát málem kleplo.“