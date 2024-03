Robert Pattinson má první dítě se zpěvačkou Suki Waterhouse

Robert Pattinson a Suki Waterhouse nepatří k těm celebritám, které by svůj osobní život probíraly s médii nebo do něj nechaly nahlédnout fanoušky prostřednictvím postů na sociálních sítích.

O těhotenství Suki Waterhouse se fanoušci dozvěděli až z fotek, kde už nemohla skrýt břicho. Potvrdila ho v listopadu na festivalu v Mexiku. „Řekla jsem si, že si dnes vezmu něco třpytivého, abych odvedla pozornost od něčeho jiného, co mám,“ řekla s poukazem na své břicho.

Na Instagramu se modelka naposled ukázala před necelým měsícem s odhaleným břichem a kytarou v ruce. Napsala k tomu: „A je to“ a do závorky připojila slovo „album“, aby bylo jasné, že nemluví o dítěti.

Od té doby se odmlčela. Robert Pattinson je na sociálních sítích málo aktivní, takže ani od něj se fanoušci nedozvěděli, že se stal otcem. Zprávu o narození dítěte tak přinesla britská média až když novopečení rodiče tento týden vyrazili na veřejnost s kočárkem.

Pattinson se dal s britskou modelkou dohromady v roce 2018. Vztah drží celou dobu pod pokličkou. Zdroj časopisu People ale prozradil, že svatba je na spadnutí. „Chtějí se vzít. Je to pro ně důležité,“ řekl poté, co se Suki Waterhouse ukázala s diamantovým zásnubním prstenem.

Ačkoli tvoří pár už víc než pět let, sestěhovali se teprve loni v dubnu. „Mám velké štěstí, protože on akceptuje můj nepořádek a chaos. Nikdy mi k tomu nic neříká. Myslí si, že je to okouzlující,“ rozplývala se zpěvačka po sestěhování.