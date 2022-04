Válka na Ukrajině některé mé přátele úplně paralyzuje, říká Nesvačilová

„Ve dvaceti letech jsem showbyznysem opovrhovala, to je ve dvaceti ještě cool. Dalo by se říct, že to pro mě nebylo dost dobré. Dělala jsem tehdy v divadle a herectví hodně složité a intelektuální věci,“ vysvětluje Petra Nesvačilová v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

„Později jsem ale zjistila, že mě to láká a baví. Mám ráda zlato, colu, poutě, atrakce a podobně, ale zároveň mám ráda i umění a intelektuální věci, jako třeba četbu knih Carla Gustava Junga. Nechtěla jsem být pokrytec, ale trochu jsem vlastně byla,“ přiznává herečka a dokumentaristka s tím, že už pochopila, že se nemusí vymezovat.

„Bylo to pro mě důležité k tomu uvědomění si, že to tak nemusí být a lze to jednoduše spojit. Občas mě teď na ostatních lidech mrzí, že umění a showbyznys oddělují,“ říká Nesvačilová, která čtyři roky připravovala dokument Vojna Ztohoven o česko ruských vztazích.

„A pak najednou do toho přišel Libor Bouček s nabídkou zábavního vědomostního televizního pořadu. V té době po covidu i po tom těžkém tématu jsem za to byla moc šťastná,“ svěřila se herečka.

Prozradila také, že mnoho jejích přátel a blízkých téměř paralyzuje momentální situace na Ukrajině. „Dělají na základě toho dění svá rozhodnutí. Například teď za nic neutrácejí, nic si nekupují. Já se ale snažím si vše užívat. Nedávno jsem si například koupila novou lednici, což mnoho lidí naopak vzhledem k situaci nyní třeba neudělá,“ vysvětluje.

O tématu války na Ukrajině přemýšlela i z pohledu dokumentaristky. „Spíš by se mi líbil hraný film. Překvapilo mě upřímně, jak moc se válka přiblížila i k našim životům tady v Česku. Nějak naivně jsem nikdy nepočítala s tím, že se s tím z takové blízkosti setkám,“ dodala Petra Nesvačilová.

Pořad Limuzína s Mírou Hejdou sledujte na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách v sobotu v 11:00 a v neděli v 19:00.