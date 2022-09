Doktorka, dula, asistentka i muž. Porod bude večírek, věří Nesvačilová

Nastávající maminka si k porodu přizvala doktorku, dulu i porodní asistentku a svého muže. „Říkala jsem si, že bude fajn, když mi budou všichni fandit a budou říkat, že jsem skvělá. Já si tak nějak naivně představuju, že to bude takový večírek. Jsem taková společenská, mám ráda oslavy, rodinné srazy, oslavu svých narozenin,“ popsala svoji ideální představu, jak by měl její první porod vypadat. „Je tam ještě tak měsíc čas, ale i teď už by to klidně mohlo být.“

Petra Nesvačilová svému hostiteli předala spoustu dárků. Diář na příští rok, který sestavila spolu s kolegyní a kamarádkou Hanou Vagnerovou, svoji knihu a audioknihu Skutečná. „Já čtu myslím srandovně. Mám různé slovní hendikepy,“ řekla.

Jana Krause zaujalo, že v diáři jsou od autorek nejrůznější doporučení pro uživatele. „’Napiš na neznámé číslo’ je, že když třeba máte volný večer a cítíte nudu, tak napište na neznámé číslo a budete mít srandu,“ vysvětlila Petra Nesvačilová.

Petra Nesvačilová a Hana Vagnerová vstupují na červený koberec 56. ročníku karlovarského filmového festivalu (1. července 2022).

Zavzpomínala, že jako dítě s kamarádkami telefonovaly na neznámá čísla, něco rychle řekly do telefonu a pak zavěsily. A že si u toho užily srandy kopec. „To bylo v devadesátkách. Tenkrát byly Zlaté stránky, tak třeba z nich jsme si vybraly číslo. Anebo jsme volaly klukům, kteří se nám líbili,“ prozradila.

Herečka a scénáristka také přiznala, že nový dokument nemá aktuálně žádný, protože na něj potřebuje čas. „Před dvěma roky jsem udělala dokument Vojna Ztohoven, což je o česko-ruských vztazích, a teď píšu. Já dělám dokument vždycky jednou za čtyři roky. Jsou pro mě těžké, takže potřebuju čtyři roky. Teď píšu a je to ve fázi vývoje,“ dodala.