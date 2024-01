Dřív zvládali lidé rodičovství lépe, nebyl takový tlak, míní Hřebíčková

V komedii Matka v trapu hraje Hřebíčková Sylvii, která je pracovitá a zodpovědná a všichni na ni spoléhají, až je toho na ni moc a má chuť od všeho utéct. „Já jsem tu roli vzala hned, protože jsem si říkala, kdo jiný. Já budu vědět, o čem to je,“ říká herečka, která má dva syny ve věku osm a šest let a dvouletou dceru.

Děti jí dělají radost. „Začínáme ale tušit, kde by to mohlo skřípat,“ prozradila s tím, že je to teď pořádná lítačka. Naštěstí se s manželem ve výchově doplňují. „Já jsem jednoduchá a hravá a táta je intelektuál,“ říká o svém manželovi, herci, spisovateli a scenáristovi Matěji Dadákovi.

Podle Hřebíčkové lidé dřív zvládali péči o děti lépe, ačkoli neměli k dispozici tolik technických vymožeností, které nám usnadňují práci. „Říkám si, že možná ten tlak na ty rodiče nebyl dřív takový. Na nás je všude tlak, abychom byli takoví dokonalí.“ Jak se ale ukazuje, nakonec prý stejně nejlépe funguje, když jsou rodiče tak trochu líní.

Občas má toho nad hlavu každá máma a Hřebíčková tak rozumí i tomu, co udělala její postava Sylvie v komedii Matka v trapu a rozhodně nesouhlasí s tím, že by tím jen chtěla budit pozornost. „To není o vyvolání pozornosti. To je prostě o tom, že už nemůžete. Protože všechny ty průšvihy jsou na té mámě,“ vysvětluje herečka s tím, že muži by neměli nechat ležet všechnu zodpovědnost a tíhu péče o rodinu na ženách.