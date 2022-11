V den porodu jsem jel na chalupu, prozradil partner Hřebíčkové Dadák

Chalupa je pro Hřebíčkovou s Dadákem v poslední době velké téma. Ačkoli si ji přála Petra, chalupaření propadl hlavně její partner. „Já jsem potřetí otěhotněla, a už jsem byla hodně hysterická. Bývávala jsem klidná, ale teď už jsem si dupla, že musí být chalupa, protože ještě jeden lockdown v pražském bytě se dvěma až třemi dětmi, tak zešílím. Takže se rychle koupila chaloupka,“ popsala Hřebíčková. Matěj Dadák k tomu dodal, že to bylo bohužel v době, kdy byly ceny chalup nejvyšší a koupě nebyla úplně výhodná.

Zvelebování nemovitosti pak ovšem herec doslova propadl. „Když jsem loni točil seriál na Šumavě, místo toho, abych večer po natáčení popil s kolegy, sedl jsem do auta a jel jsem na chalupu dělat třeba podlahu,“ prozradil. „Já jsem mezitím v Praze rodila,“ rýpla si Petra.

Dokonce i v den porodu odjel na chalupu. „Měl jsem objednaný větrací panel a pěnové sklo. A v noci přišel porod, tak jsem napsal SMS, aby to nevozili, ale pak ten porod šel dobře…“ zastyděl se trochu Matěj. „Já to dořeknu. Porodila jsem dítě a koukám na Matěje, jak přemýšlí. Bylo mi jasný, že chce na tu chalupu. On nejdřív, že ne, ale pak: Přece jenom objednávalo se to měsíc, a když to nebude teď, zase se bude čekat. Zeptal se, jestli by mi to nevadilo. Tak jsem mu řekla: Prosím tě, jeď! Bylo to už třetí dítě, to se tak neřeší,“ dodala herečka.

Na světě loni v červenci přivítali dceru Mariannu, na kterou už doma čekali starší bratři Šimon a Mikuláš. „Pro nás je požehnání, že se narodila Mariannka. Mě uklidňuje. Kluci jsou divocí, ale ona je klidná,“ vyznal se herec.