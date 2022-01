Finalistka Peče celá země promluvila o požáru domu. Pomohla jí i Lucie Bílá

„Večer jsem si vedle sebe na postel dala infralampu, kterou si nahřívám jizvy na tváři. Jenže jsem usnula. Po pěti hodinách se lampa nejspíš převrátila, a když jsem se vzbudila, už byla díra do polštáře a cítila jsem hrozné teplo a zář. Před sebou jsem měla druhou polovinu postele v plamenech,“ řekla Blesku Anna Klápšťová.

Nejdříve si myslela, že je to sen a byla v šoku. Běžela jsem do kuchyně pro vodu, vzbudila maminku ve vedlejším pokoji, která pak zavolala hasiče. Cukrářka ještě stihla vzít dva pejsky a běžela dolů k babičce do bezpečí. Další tři psy se jí nepodařilo zachránit.

„Přišli jsme vlastně o všechno. Co nezničil oheň, to zničila voda a dehet z kouře. Nejhorší je pro mě ztráta pejsků. To budu mít před očima napořád,“ prohlásila.

Rodině na 14 dní poskytla přístřeší Lucie Bílá, která má v Líšném chalupu, za což je cukrářka vděčná. Stejně tak by ráda poděkovala sousedům, známým, porotkyni ze show Mirce van Gils Slavíkové i výherkyni Petře Burianové, hasičům a starostům obcí Líšný a Malá Skála, kteří vypsali sbírku.

„Všem patří neskutečné poděkování. Se vším se začalo tak rychle, že se to zdálo až neskutečné. Momentálně je na transparentním účtu kolem milion čtyři sta tisíc. Za celou rodinu i pejsky Vám moc děkujeme. Je až neskutečné, kolik lidí má tak dobré srdce,“ řekla.