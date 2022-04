Někdy až příliš bohémský. Porotkyně z Peče celá země hodnotí i Josefa Maršálka

Jak jste zareagovala na nabídku zúčastnit se pořadu Peče celá země?

Byla jsem z ní velmi překvapená! Do první řady mě kolegyně přihlásily jako soutěžící. Přišla jsem na casting, po kterém jsem dostala e-mail, kde mi psali, že to bohužel nedopadlo. Hodně mě to tehdy mrzelo. Až když mi kreativní producent Petr Mühl po dvou letech volal s nabídkou být porotkyní soutěže, tak jsem se dozvěděla, proč to tehdy nevyšlo – měla jsem živnost, což je v rozporu s pravidly, protože jde o soutěž amatérů. Prvotně jsem si tedy znovu myslela, že mě chce oslovit jako soutěžící. Nabídka být porotkyní mě samozřejmě velice potěšila. Říkala jsem si, že i kdyby mě nakonec nevybrali, tak už to oslovení je pro mě čest.

Jsem vyloženě samouk. V Paříži jsem ani nikdy nebyla, jedinou „pravou“ makronku jsem ochutnala v Dubaji. Míša Landová porotkyně soutěže Peče celá země