Herec Pavel Batěk přišel kvůli řízení pod vlivem alkoholu o řidičák

„Proč nosím pruhovaná trička? Je to nejjednodušší. Nejsem žádnej módní typ. Ráno vyberu čistý pruhovaný tričko, jiný nemám, a jdu,“ vysvětluje Pavel Batěk v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

K herectví se host Národního divadla dostával složitě. „Chtěl jsem být truhlářem, protože jsem byl šikovný modelář. Ale na základce jsem se učil dobře, tak mi to naši zakázali a vybral jsem si elektrotechnickou průmyslovku. Moc mi nešla, ale dostudoval jsem to. Spíš mě bavila hudba, ale nikdy jsem se muzikantem nestal,“ říká rodák z Plzně.

„Jenom mě to baví, ale neumím noty, na všechno hraju blbě, jsem amatér. Hrál jsem na baskytaru, ale neřekl bych, že mi to šlo. Pak mi ji ukradli, tak už jenom zpívám,“ prozradil herec.

Jeden takový koncert s kapelou ho stál řidičák. „Přišel jsem o něj kvůli alkoholu. Měli jsme koncert s kapelou, pak jsme pili, a nějak to tak zbylo na mě, že já budu řídit. Nechtěl jsem. Sedl jsem do auta, a to jsem jel velmi opatrně. Ve dvě ráno 18. listopadu mě na Letné zastavili policajti, že prej jsem jel rychle a nedal jsem blinkr,“ popisuje.

„Rychle jsem nejel a bylo to tam úplně prázdný, tak jsem nedal blinkr. Byli mimochodem z Brna ti policajti. Ale to jsem asi nemusel říkat. Ale byli tehdy po 17. listopadu jako posily v Praze,“ vysvětluje.

„Chtěl jsem odmítnout krevní zkoušku, paní policistka si chtěla to odmítnutí natočit na mobil, postavil jsem se tedy u auta, vedle mě ten policajt a já jsem se automaticky nastavil jako na fotku. Tak jsem zaplatil pokutu. A po půl roce jsem udělal testy a řidičák mi vrátili. To se stalo kdekomu,“ zlehčuje Batěk.