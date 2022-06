Na divadle jsem dost pil. Teď už jen ochutnávám, říká herec Petr Batěk

Padesátiny, to je velká věc. Pociťujete, že ve vašem životě nastal nějaký zlom?

Vůbec ne. Spíš se začínám konečně probouzet.

Říká se, že padesátka je pro muže ten nejlepší věk. Je to pravda?

Asi ano. Padesátník má v každém případě nějaké zkušenosti. Horší je to prý s fyzičkou, která už nebývá taková jako ve dvaceti. Naštěstí to na sobě zatím nepociťuju. Jiní ale říkají, že s padesátkou začíná život. A tomu věřím i já.