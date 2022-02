Nejen Hádkovi. I bratři Batěkovi si zahráli bok po boku

Bratři Batěkovi jsou součástí vyšetřovacího týmu, který tvoří Štěpán Benoni, Marta Dancingerová a Pavel Nečas. Jsou jim po boku a hlavně hlídají jeden druhého.

„Je to už takový flegmatický policajt, kladný hrdina, což u mě moc nebývá zvykem. Když jde do akce, tak si to užívá. Má rád zbraně a všechno, co k tomu patří. V kanceláři ale moc šťastný není,“ říká o své postavě Josefa Petr Batěk.

Podobně to vidí i jeho sourozenec. „Jsou to takoví uličníci, dělají si ze všeho legraci a do akce jsou neuvěřitelně natěšení. Hrají si na Belmonda, že všechno zvládnou sami,“ prohlásil Pavel Batěk, který si zahrál policistu Václava.

Před kamerou se spolu nesešli takto poprvé a jsou za to moc rádi. „Jednou jsme spolu hráli, ale to bylo tak málo, že už ani přesně nevím. Sourozence hrajeme poprvé a jsem rád, že to někoho napadlo,“ přiznal mladší z bratrů Pavel.

Pavel Batěk a Petr Batěk při natáčení seriálu Duch (2022)

Za společné setkání jsou Petr a Pavel sice vděční, nicméně svorně tvrdí, že hrát spolu je i dvojsečné. „Hrát s Pavlem je snadné, ale i těžké zároveň. Odmala jsme vyrůstali v jednom pokojíku, tak jsme na sebe napojeni. Před kamerou a na jevišti, kde potřebujete parťáka, tak okamžitě vycítíme, když se něco děje. Na druhou stranu vidíme i slabiny, který ten druhý má, dřív než ostatní. Ve výsledku v rámci napojení postav je to ale myslím spíš plus,“ přemýšlí Petr.

„Někdy jsme se na sebe podívali a zjistili jsme, že děláme úplně stejná gesta ve stejnou chvíli. Tak to působilo trochu komicky. Slyšíme na sebe, máme se rádi, hrajme spolu v divadle… Bylo skvělé trávit společný čas na place,“ dodal Pavel.

Natáčení Ducha si bratři Batěkovi patřičně užili, i když nejsou velcí milovníci zbraní. A doufají, že se zase někdy před kamerou spolu potkají, protože je prý tato zkušenost nesmírně bavila.