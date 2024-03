Andersonová se z Hollywoodu přestěhovala na venkov. Objímá tam stromy

Před více než 30 lety koupila ve městečku Ladysmith, které se nachází v kanadské Britské Kolumbii, farmu po své babičce. Poslední roky se věnuje její přestavbě a nyní zde hodlá i žít.

„Babička tady prožila celý život a svůj majetek chtěla rozdělit dětem,“ vysvětluje herečka v rozhovoru pro CR Fashion Book. „A já si tak žila svůj divoký život v LA, dokud nepřišel covid, to jsem se tam vrátila a došlo mi, že už nadešel ten správný čas. Vždycky jsem se chtěla vrátit na toto místo a renovovat ho. Je to jako návrat domů.“

Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka

Andersonová vzpomíná, jak právě tady strávila mnoho času se svým dědečkem, který ji učil věřit na víly, skřítky a další přírodní bytosti. „Byli jsme si velmi blízcí a jeho energie je všude kolem mě. Naučil mě, jak mluvit se stromy. Je to velmi posvátné, velmi jednoduché. Vždycky říkal, že se řídí biblí přírody, vyráběl věci z věcí rostoucích v okolí a nás to moc bavilo. Dneska je to tak trochu móda, ale když jsem se o udržitelných výrobcích nebo přírodní kosmetice zmínila třeba před třiceti lety, lidé se na mě dívali jako na blázna,“ prohlásila.

Jako modelka se proslavila v roce 1990, když ji redakce pánského časopisu Playboy zvolila za playmate měsíce. Celkově se na jeho obálce objevila čtrnáctkrát, což žádná žena v historii nepřekonala. Postupně se dostala i k herectví, nejslavnější roli měla v seriálu Pobřežní hlídka, kde debutoval například i mladičký Jason Momoa.

V poslední době nejvíce překvapila tím, že se na francouzském módním veletrhu Paris Fashion Week objevila zcela nenalíčená, pouze ve vlněném kostýmu a s rozpuštěnými vlasy. „Říkala jsem si, zda takhle můžu vyjít z domu, ale pak mi došlo, že už nechci hrát žádnou hru,“ uvedla. „Chci obrátit list, změnit definici krásy. Připadala jsem si tak svobodná.“