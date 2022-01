Pamela Andersonová se opět rozvádí. S pátým manželem vydržela rok

Andersonová a Hayhurst se vzali po roční známosti v prosinci 2020. Obřadu v Kanadě a následné svatební hostiny se účastnili jen členové rodin obou partnerů a několik nejbližších přátel.

„Jsem přesně tam, kde potřebuji být. V náručí muže, který mě opravdu miluje. Tento jeden společný rok mi připadal jako sedm, jako psí roky. Jsem zamilovaná. Vzali jsme se na Štědrý večer s požehnáním obou našich rodin, každý, koho známe, je za nás šťastný,“ řekla krátce po svatbě.

Za posledních sedmadvacet let se Andersonová vdávala šestkrát. Herečka má s krátkými manželstvími zkušenost – s Jonem Petersem se rozešla dvanáct dní po svatbě. První manželství, s Tommym Leem, bylo nejdelší – trvalo tři roky a skončilo v roce 1998. Lee během manželství s Pamelou strávil půl roku ve vězení za fyzické násilí páchané na manželce.

Dan Hayhurst a Pamela Andersonová (19. února 2021)

V roce 2006 si Andersonová vzala muzikanta Kida Rocka, rozešli se však po pár týdnech. Také manželství s Rickem Salomonem vydrželo jen několik měsíců. A to si ho brala hned dvakrát. Poprvé v roce 2007, podruhé v roce 2013. V obou případech má datum svatby i rozvodu stejný ročník.

„Beru to tak, že jsem byla vdaná třikrát. Byla jsem manželkou Tommyho Leea, Boba Ritchieho (Kida Rocka) a Ricka Salomona. Vím, že je to hodně. Ale není to pětkrát. Počítám ta manželství, která nějaký čas vydržela. Vdala jsem se sice oficiálně víckrát, manželstvím se to však nazvat nedalo,“ tvrdila Pamela Andersonová po pátém nevydařeném manželství.