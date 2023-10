Mám víc práce než kdy dřív, říká v šestapadesáti letech Pamela Andersonová

Původem kanadská herečka si myslí, že syrové paměti změnily to, jak ji vnímá veřejnost. „Na ulici ke mně chodí spousta lidí a říkají: Neměl jsem tušení, jaká vlastně jste, a omlouvám se za to, co jsem si o vás myslel předtím,“ řekla. „A já jen na to: Co jste si o mně myslel předtím?“

Hvězda filmu Barb Wire uvedla v rozhovoru pro časopis Elle, že nikdy nevěnovala velkou pozornost tomu, jak ji vnímá veřejnost. „Člověk o tom v danou chvíli nepřemýšlí,“ řekla. „Vychováváte dvě děti, snažíte se přežít, máte zlomené srdce, snažíte se naplnit svůj život svými blízkými a děláte chyby.“

Herečka, která byla pětkrát vdaná, řekla, že je v současnosti sama, a to bylo rozhodujícím faktorem pro to, aby mohla v knize říct úplně všechno.

„Nikdy bych nebyla schopná tu knihu napsat... nebo vést takové rozhovory, kdybych byla ve vztahu,“ řekla Anderson. „A to ukazuje, jaké vztahy jsem měla v minulosti. Příliš bych se bála, že někoho naštvu, že budou žárlit nebo něco podobného,“ dodala herečka, která se v poslední době stala obhájkyní přirozeného vzhledu a chodí i do společnosti bez make-upu.