Dceru Richarda Müllera poštípaly štěnice. V metru už si nikdy nesednu, říká

„Spolu s mou láskou pozdravujeme všechny, také ty nejčistotnější lidi, kteří museli za dva dny zabalit celý svůj byt do stolitrových tašek na smetí, odnést je na sedm dní do ledové místnosti a zaplatit za to 17473822733727,“ napsala Ema Müllerová na Instagram k fotkám obličeje se štípanci od štěnic.

„Tašky vybalujeme doteď a v metru si už nikdy nesednu. I když si myslím, že jsme si štěnice přinesli z nějakého hotelu či airbnb. Nikdy si nedávejte kufr na postel,“ varuje fanoušky dcera muzikanta Richarda Müllera a jeho bývalé manželky, moderátorky Soni Müllerové.

„Pozor si dávejte hlavně ve velkých městech, nejen v centru luxusní módy, kde před pár měsíci stávkovali popeláři a na ulici poskakovali potkani,“ dodává modelka. Na sociálních sítích ráda inspiruje ostatní ženy k sebelásce a nebojí se otevřeně probírat ani témata, jako je sex, masturbace, holení žen či menstruace. Před dvanácti lety odjela do Paříže studovat, město si zamilovala a už tam zůstala.

Příspěvky ohledně štěnic v prostředcích hromadné dopravy a ve francouzských vlacích zaplavily před několika týdny sociální sítě. Část veřejnosti volá po rychlé a důsledné dezinsekci, zejména ekologové ale upozorňují na velký rozsah výskytu štěnic, který by si vyžádal masivní použití insekticidů.

Svou roli v boji se štěnicemi hrají také finance, kvůli jejichž nedostatku hmyz někteří nájemníci bytů ignorují, a tím napomáhají i jeho dalšímu šíření.

Štěnice domácí nebo též postelová měří asi pět milimetrů. Nejčastěji se ukrývá v matracích nebo lůžkovinách, přemisťuje se v oblečení nebo v taškách. Hmyz, který se živí přes noc, ve většině západních společností zmizel v padesátých letech minulého století. Zhruba před třiceti lety se ale začal znovu objevovat.

VIDEO (archiv): Štěnice přežijí bez krve až půl roku: