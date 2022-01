Nějak mi nedochází, že za měsíc rodím, říká Michaela Nosková

„Nějak mi to ještě nedochází, že za nějaké čtyři týdny tady bude miminko. Před jedenácti lety, kdy se narodila moje Eliška, nebyl ještě tak vychytaný ultrazvuk. Dneska vidím na tom človíčkovi všechno. Dokonce mě tuhle upozornili, že má miminko plný močový měchýř. Nebo se mračilo. Asi ho otravovalo, že ho fotíme,“ smála se Michaela Nosková.

S partnerem Jindřichem Čandou nikomu neprozradili, jestli to bude kluk, nebo holčička. Mají ovšem už vybraná jména, obě začínají na J.

„U kluka by to byl Jindřich, ale Jindřiška to určitě nebude. Máme nachystané i věci pro kluka či holku, protože po Elišce jsem věci dala do rodiny jejího tatínka, který měl dcerku a pak k tomu přidal syna. Teď se mi od něj vrátilo vybavení jak na holčičku, tak na kluka. Jsme nachystaní na obě varianty,“ řekla zpěvačka.

Michaela Nosková a Jindřich Čanda (28. srpna 2021)

Dodala, že opravdu mají vše od kočárku až po přebalovací stůl. Jediné, na co ve víru starostí nějak pozapomněli, je postýlka. Otec u porodu bude, zatím je prý relativně v klidu nebo alespoň tak působí.

„Pořád jen zjišťuji, jestli si Jindřich už natrénoval cestu do Podolí. My bydlíme u Velvar, a pokud budu rodit například v půl deváté ráno, tak D8 je na průjezd nemyslitelná. Mám tedy ještě v záloze Mělník,“ uvedla Nosková s tím, že doufá, že to do porodnice v Podolí stihnou. Tam na ni bude čekat její porodník, manžel zpěvačky Marty Jandové Miroslav Verner.