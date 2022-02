Nosková týden tajila porod. Dcera dostala jméno Jasna Marianne

Zpěvačka nakonec rodila císařským řezem, k němuž lékaři přistoupili kvůli drobným komplikacím, které provázely závěr těhotenství i porod. Druhá dcera se narodila 16. února. Přestože měla zpěvačka rodit v pražském Podolí, nakonec zvolila záložní variantu porodnici v Mělníku.

„Co se týče jména, velice pečlivě jsme jej zvažovali, hlavně Jindřich se těmito věcmi zabývá, musí přijít, sednout si a mít význam. Jasněnka byla jasná téměř od začátku. Jasna, jak je oficiální tvar jména, evokuje představu čistoty a světla. A druhé jméno Marianne? To je zase Bohem milována. A počáteční písmena Jasna Marianne je zároveň anagram jako Jindřich a Míša,“ cituje Blesk novopečenou maminku.

Nosková už před porodem prozradila, že mají vybraná jména jak pro holku, tak pro kluka. Obě začínala na J.

„U kluka by to byl Jindřich, ale Jindřiška to určitě nebude. Máme nachystané i věci pro kluka či holku, protože po Elišce jsem věci dala do rodiny jejího tatínka, který měl dcerku a pak k tomu přidal syna. Teď se mi od něj vrátilo vybavení jak na holčičku, tak na kluka. Jsme nachystaní na obě varianty,“ řekla v lednu.

Michaela Nosková má z prvního manželství s Janem Horsákem jedenáctiletou dceru Elišku. Jindřich Čanda má zase z předchozího vztahu dvě děti.