Přátelé uťali mlčení po smrti Chandlera. Byli jsme rodina podivínů, vzpomínají

„Je to tak těžké... říci sbohem našemu Mattovi, vždy byl neobyčejnou vlnou pozitivních emocí i přes všechny ztráty a prohry, které jsme řešili společně, tu byl vždy pro nás,“ napsala na svůj Instagram herečka Jennifer Aniston, jež se proslavila rolí milé a excentrické Rachel Greenové.

„Byl součástí našeho DNA, jsme jedna šestičlenná rodina a tohle je pro našeho Mattyho, vždycky věděl jak lidi přivést k smíchu. Jak sám vždy říkal, jeho život závisel na tom, kolik lidí se mu podaří rozesmát,“ dodává herečka se slovy, že na něj nikdy nezapomene a má radost, že je nyní v naprostém klidu a míru.

O společných chvílích s hercem Perrym zavzpomínal také jeho další blízký kolega Matt LeBlanc, který v seriálu hrál přitroublého sukničkáře Joeyho Tribbianiho.

„Jen těžko se říká sbohem, časy, které jsme prožili společně, byly těmi nejlepšími v mém životě. Jen si na tebe vzpomenu a směju se, roztáhni křídla a odleť jsi konečně volný,“ uvedl na sociální síti Instagram LeBlanc.

Herec David Schwimmer, který stojí za ztvárněním zmateného paleontologa Rosse Gellera, nazývá období s hercem Perrym jako deset neuvěřitelných let smíchu a kreativity. „Nikdy nezapomenu na tvoji profesionalitu, herecké schopnosti a smysl pro humor. Nejvíce jsem miloval tvé srdce, které vždy bylo na správném místě a bylo zde pro nás, pro šest podivínů, kteří vytvořili rodinu,“ napsal Schwimmer, který zároveň sdílel svou představu, ve které vidí herce Perryho jako Chandlera, který se na ně dívá z nebes.

Svou soustrast sdílela také herečka Courtney Cox, která v seriálu Přátelé hrála pořádkumilovnou Moniku Gellerovou, která s Chandlerem vytvořila ikonický pár. „Pokud pracujete tak intenzivně s někým jako já s Mattem, tak máte více než tisíce momentů a krásných zážitků. Ve stručnosti ale mohu s jistotou prohlásit toto, byl vtipný a neobyčejně milý,“ uzavřela herečka.

Jediný, kdo se z legendárních Přátel zatím neozval, byla herečka Lisa Kudrow, která stojí za ztřešťenou a energickou Phoebe Bufetovou.

Osobní démoni Matthewa Perryho

Podle zdrojů serveru TMZ se herec Matthew Perry utopil 29. října ve svém domě ve vířivce. Na místě tragické události nenašli drogy a podíl na smrti nemá nikdo další, tvrdí server. Některé zpravodajské servery spekulují, že příčinou úmrtí byl infarkt. Perrymu bylo 54 let, celoživotně bojoval se závislostí na lécích a alkoholu.

Perry svůj poslední příspěvek na Instagramu sdílel 23. října, souhrou osudových okolností je na snímku zachycený se sluchátky na uších, jak se za tmy dívá na město právě ve vířivce. „Teplá voda bublající kolem vám dělá dobře? Jsem Mattman,“ napsal k záběru.

„Příčina Perryho smrti může být známa až po nějaké době, ale v tuto chvíli není podezření na cizí zavinění,“ sdělila deníku Los Angeles Times policie.

„Jsme zdrceni tragickou ztrátou našeho milovaného syna a bratra,“ uvedla rodina. „Všichni jste pro něj tolik znamenali a my si vážíme toho obrovského přílivu lásky,“ poděkovala jeho fanouškům.

Herec celoživotně bojoval se závislostí na lécích a alkoholu. A právě nekonečná smyčka opakující se léčby a závislosti je hlavním námětem jeho memoárů, které vyšly loni v listopadu.

Perryho memoáry s názvem Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Přátelé, milenky a ta velká, příšerná věc) jsou napsané s neředěnou upřímností po desetiletích snahy udržet své problémy v tajnosti. „Jsem starý narkoman zahnaný do kouta,“ řekl Matthew Perry tři dny po oficiálním vydání memoárů. „Mám úzkostné stavy s příměsí deprese.“

Perry měl na place často takovou kocovinu, že když se jeho postava – sarkastický, upjatý Chandler Bing – potřebovala přesunout z gauče ke stolu, „musel jsem se ujistit, že se o něco opírám rukou, abych se netřásl“, uvedl v pamětech.

Po skončení Přátel se Perry snažil prosadit s jinými projekty. Jeho seriál Go On ale skončil v roce 2013 hned po první sezoně. Objevil se ještě v seriálech jako Studio 60, Dobrá manželka či Město žen, kde hrál po boku „Moniky“ Courteney Coxové. Do svého seriálu Terapie online si ho pozvala zase „Phoebe“ Lisa Kudrowová (více zde).